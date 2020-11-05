對於美國總統選舉，世界各地民眾普遍抱着看熱鬧心態，無論誰當選都與自己無關。但也有例外，有些洋奴漢奸不僅積極投入，甚至比美國人更加肉緊。他們除了替特朗普搖旗吶喊，更不惜炮製假新聞抹黑拜登，將身上的奴性表露無遺。這班人沒有學到美式民主的精神，反而將美式民主的醜陋學到十足。

世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。洋奴漢奸之所以力撐特朗普，無非因為此人對中國強硬，他們企圖借刀殺人，利用特氏遏制甚至肢解中國。可惜他們打錯算盤了，姑勿論特朗普能否連任，即使連任也遏制不了中國，反會加速美國霸權的衰落。道理很簡單，這幾年美國全方位打壓中國，並沒有嘗到甚麼甜頭，中國持續向前發展，美國自己陷入泥沼，可見特朗普損人不利己，若再連任4年，只會進一步傷害美國。試想想，一場新冠肺炎疫情已奪去逾23萬條人命，美國還經得起幾次折騰？老美喜歡自殘，又怨得了誰？

外行看熱鬧，內行看門道，洋奴漢奸對美國大選如此亢奮和投入，顯然是表錯情了。香港漢奸黎之流捧特朗普踩拜登，固然醜態百出，而台灣當局將所有希望寄託在特朗普身上，恐怕也是一廂情願。最近這段時間，台灣社會一直在熱炒台美「親密關係」，有人甚至憧憬特朗普連任後推動「台美建交」。其實，不管誰當選美國總統，台灣都只能是一顆棋子，都只能任人擺布，美國過時軍火和瘦肉精豬肉有的是，至於所謂「台美建交」，不過是癡人說夢罷了。

美國大選就像一面照妖鏡，既照出美式民主的虛偽醜陋，也照出洋奴漢奸的奴顏婢膝。美國要顛覆中國，明刀明槍不易奏效，反而通過政治代理人以華制華往往事半功倍，反正這年頭喜歡做漢奸的人比比皆是。內鬥內行，外鬥外行，中國人的劣根性其來有自，於今尤烈。