昨日是舉世矚目的美國總統選舉票數公布，相信不少國家元首、政客、商界甚至平民，無論是為了何種利益關係，或純粹是食花生睇戲的心態，都追着點票的數據來評論。香港某些論壇的網民，直擊點票猶如世界大戰，𠲖嘩鬼叫，一時說特朗普「冇啦冇啦」，一時又話拜登宣布贏了，大驚小怪，他們連美國大選是採取選舉人制度也不清楚，看網上留言真的是笑大人個口。

無知小兒一廂情願以為特朗普當選會助反對派一臂之力，這是無稽之談，無論誰當選，都不會影響到中央對港方針。香港有一個人卻是切身關係，肯定會追看電視上紅紅藍藍代表共和黨和民主黨的顏色，一邊睇一邊心驚膽戰，大家猜到是誰嗎？大漢奸黎智英一向視美國為主子，在港攪局，鼓吹反中亂港，誓言為美國而戰，廿多年來無功都有勞，他可能以為將來就算東窗事發，要走難到花旗國都可獲得庇護，可惜一子錯，滿盤皆落索，最近他正在後悔是否押錯了注。

有美國媒體報道，網上流傳涉造假抹黑美國民主黨總統候選人拜登的64頁文件，企圖干預美國大選，發布者聲稱是《蘋果日報》委託撰寫，雖然毒果報否認了，黎智英卻承認其助手Mark Simon在事件上有參與，並由黎的私人公司提供資金。Mark Simon即晚道歉及辭去黎智英私人助理之職務，似為幫漢奸黎洗脫嫌疑。但各界不會輕易罷休，懷疑黎智英有份參與事件，恐怕黎想甩身都很難。

如果拜登勝出美國總統選舉，相信漢奸黎血壓會即時飆高，心臟「噗噗」跳個不停，以後不敢前去美國了。就算是特朗普贏了，以他換人如食生菜的作風，漢奸黎是過氣舊電池，又殘又老，可能想換一換在香港的代理人，鳥盡弓藏，漢奸黎失去靠山，又面對多宗官司，資產凍結，壹傳媒更加連年勁蝕，想翻身都不可能了。