自從英國宣布放寬BNO護照持有人在英國居留的限制，可以居留5年後申請正式入籍，香港反應最熱烈的是房地產代理商，報章立即充斥英國賣樓廣告，其中最多是倫敦，跟着是曼徹斯特，連牛津、劍橋也有新樓盤推出，對準香港市場，有些還是賣樓花。

這些樓盤看來對香港買家甚具吸引力，倫敦兩房單位才30幾萬英鎊，約300多萬港元，曼徹斯特有上車盤定價17萬英鎊起，折算不到200萬港元，怪不得那些在香港見慣500呎兩房單位動輒七、八百萬甚至千萬港元的港人，覺得英國房子特別廉宜。不少房地產代理商還在商場辦展覽，展出樓盤模型照片，也有辦講座，教買家英國揀樓秘訣，其實也是推銷樓房。

有朋友連那些城市還未去過，便打算先買樓，準備日後遷居有落腳之所，還把那些房地產廣告的宣傳照片拿來與我分享，問風景是否絕佳，用料是否高檔？對朋友提出的這類問題，我一向拒絕作答。我對這些城市不熟悉，也不清楚房地產所在位置在城中哪個地區、附近的公共設施、社區環境，當然也不了解房子使用何種物料修建，胡亂作答似乎不負責任。如果連累朋友買錯房子，豈不是罪大惡極？

我去過倫敦及部分其他英國城市多次，但不覺得認識很深，去旅遊公幹，要求與移民定居完全不同。例如作為短暫逗留的過客，我們首選是交通方便，附近多夜間娛樂場所如劇院、餐廳，旅遊人士希望住處附近旅遊點集中，博物館輕易可達。但如果有意定居，我們會考慮居所是否接近工作地點、來往交通是否方便；社區是否寧靜、鄰居是否友善；有孩子的人會有興趣了解區內學校、託兒所和幼稚園，是否適宜子女成長；居住社區要遠離罪案黑點，沒有童黨三五成群，沒有毒品拆家在社區附近活動。這些定居的考慮因素，旅遊或公幹人士不會留意。

可能我比一般香港人保守，覺得對目標城市沒有認識，單憑推銷人員說幾句，便隔山買牛式下決定購買房子是輕率從事，隨時可能損失慘重，實非智者所為。按常識，我們這些手頭資金有限的小市民要去一個城市一個社區置業，怎可能不親自前往，住它一年半載，在當地生活一段時間，多結交當地朋友，經過親身體驗，深入了解後才下決定？當地房價比香港便宜並非下購買決定的好理由，萬一發現購買錯誤，是否能夠輕易脫身、預計損失多少也要清楚估算。買賣樓房考慮的最重要因素是location，位置是第一要素，決定房子投資是否合理適當、他日再出售能否保值，這絕非隔山買牛能夠辦到。