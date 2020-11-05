立法會會期延長一年，由上月復會至昨日為止，大會已因法定人數不足而流會3次，垃圾政客根本無心議政，開會一味吵吵鬧鬧，狂點人數，浪費公帑。以每人一年薪津逾400萬元計算，流會一次損失多少公帑可想而知。香港在暴疫夾擊下百廢待興，偏偏垃圾政客決心攬炒，納稅人最是冤哉枉也。

但要說到流會最大責任，建制派必然難辭其咎。現時建制派在議會的人數佔有壓倒性優勢，62人當中佔41人，只要他們坐定定喺度，即使21名反對派全員缺席，也不可能流會。作為納稅人兼選民，筆者十分不明白，這些收取高薪厚祿的代議士為何連準時坐定開會也做不到？要是同樣情況發生在私人機構，只出糧不做事的員工是否還能留下，不問可知。

事實擺在眼前，垃圾會延不延任也是一樣，根本不會做實事，與其如此，不如索性休會一年減省公帑，或將支付政客的薪津用來扶貧安老，起碼也令基層受惠。

實際上，21名反對派政客雖然厚住面皮接受人大委任延任一年，但他們事先張揚必會在議會「抗爭」，意味必會出盡法寶玩嘢，明知如此，建制派一樣掉以輕心，不團結一致，對得住選民和中央嗎？香港去年之所以立立亂，黑暴之所以一發不可收拾，很大原因是建制派一盤散沙，大難臨頭各自飛，連保皇的基本功能也失去。

生於憂患，死於安樂。一年很快過去，如果建制派自以為人數佔優便大安旨意，被反對派牽住鼻子走，不趁機通過爭議性法案，肯定到了明年立法會再次選舉，他們一點便宜也佔不到，甚至讓反對派來一記絕地反擊。想當日旺角暴亂平息後，人大釋法替立法會DQ了幾個港獨小學雞政客，反對派一時間偃旗息鼓，建制派便以為形勢大好，耽於逸樂，結果不旋踵更大鑊的反修例黑暴便告爆發。教訓極之深刻，能不記取乎？