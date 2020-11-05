早前美國總統選舉候選人拜登和他的兒子爆出醜聞，當地有社交媒體及影音資訊平台以消息未經證實為由，一度予以屏蔽。很多人聞訊後覺得震驚與憤怒，認為媒體過分偏幫拜登，更慨嘆美國的新聞自我審查何以淪落到這等地步。

不過，話可不能這樣說，不少媒體最初未必有心作自我審查，但正是現任總統特朗普開了壞的先例，讓政治介入媒體，使各媒體經營者成了驚弓之鳥，對政治敏感訊息，才不得不戒慎恐懼。

幾個月前，特朗普為連任舉辦一場競選集會，他的反對者促狹，在影音資訊平台TikTok之中號召美國人報名參加，但屆時缺席，讓白宮主人尷尬。特朗普當天喜孜孜到場，結果偌大的會場上，入座率不及一半，使他覺得很不是味兒。不久，美國政府就以莫須有罪名向TikTok動手，要麼賣給美資，要麼撤出美國，事情至今還在法庭擾攘，未知結果如何。

一葉落而知天下秋，在特朗普治下，各媒體不再有昔日的自由，甚至動輒得咎，你是媒體經營者，自然得步步為營。拜登父子的醜聞最初傳出時，消息未經證實，若是在平常時節還好，偏生是在選舉敏感時期，明擺着是共和黨人存心要對付拜登的武器。換作是以往，消息發放了便發放了，沒甚麼大不了，但特朗普帶壞了頭，原來總統是可以不問情由，向不利於己的媒體報復，而你難保拜登不會成為下任總統，他上任後如果依樣畫葫蘆，也採取報復行動，那又如何是好。

就算拜登不予追究，如果網絡媒體在選舉敏感時期，發放出未經證實的訊息，最後又影響到選情，日後便可能成為政客們攻擊的口實，嚴重的，甚至會有TikTok般的下場。美國媒體經營者家中也有一本難唸的經，他們對某些資訊不得不小心處理，而這樣做並不代表他們是在偏幫某一政黨。