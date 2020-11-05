古人說：「余見世人之好誕者死於誕，好誇者死於誇，而終身不知其非者眾矣，豈不惑哉！」作者的意思是說，他看見世人中喜歡談論鬼神之事的人死於鬼神之事，喜歡炫耀自己的人死於炫耀上，而對其一生不知道自己有甚麼錯誤的人很多，這難道不令人疑惑！這幾句話都幾似為「叛國禍港四人幫」之首嘅漢奸黎而說的！

呢，有人就話「民主阿婆」就叻嘞，一見勢色唔對，《港區國安法》實施前幾日，即急急腳話自己年紀大，但唔係機器壞，而係對政治冇乜興趣，要回歸家庭樂，幾句宣言就咁「脫苦海」矣！而漢奸黎依然心口掛個「勇」字，未知自己已成甕中之鱉，仲日日炫耀「為美國而戰」，旗下毒果報更涉造假抹黑拜登，有干預美國大選之嫌，亦有損港媒聲譽，今趟無論誰勝出，漢奸黎都注定冇運行！

人無善志，雖勇必傷。漢奸黎今年6月4日雖有數案在身，仍不理會警方反對，喺維多利亞公園悼念六四事件31周年嘅晚會中現身。呢，漢奸黎3年前6‧4當天涉及刑恐東方報業集團記者，在等候審訊期間獲批准擔保但禁止離境，佢曾到高等法院申請更改保釋條件，提出暫時撤銷禁離境嘅要求，畀佢前往美國。結果法官拒絕其申請，指佢面對咁多宗案件，有潛逃風險！

漢奸黎涉刑恐東方記者一案，表證成立卻被判罪名不成立，引起全城嘩然，律政司最後一刻先姍姍來遲就該案上訴，惜至今未見進一步行動！漢奸黎現時仍面對4宗刑事檢控訴訟，包括6項與未經批准集結相關罪名，而壹淫媒連年蝕到趴街，截至今年3月底止全年度股東應佔虧損逾4.15億元，過去10年已累計虧損逾27億元，漢奸黎識印銀紙都印唔切喇！依家當佢「債多不愁」，之但係一身是罪，難道多到纏上頸都不愁？國安立法劍已懸，漢奸黎狂言「煮到嚟就食」，正應了好勇者死於勇！