美國大選告一段落，結果仍在點算，不論誰人入主白宮，燃眉需要處理的有3件事，包括從速控制新冠肺炎的嚴重爆發、重啟美中貿易談判，以及與俄羅斯商討核武限制，修補國際關係，否則會損害美國國內民生經濟、外交及世界軍事抗衡，影響深遠的工作須盡快展開。

新冠肺炎疫情令美國成為世界第一，是確診和死亡人數最多的國家。特朗普政府長期放任的防疫控疫政策，沒有針對性堵塞病毒傳播，即使不同州縣採取各自的防疫隔離措施，亦難以阻止病毒傳染，放任政策凸顯政府管治無能，這點無論對控疫或管治來說，都是頭號敵人，美國的抗疫工作如何重新部署，將感染減至最低，是關乎國民健康及生活，亦是影響未來經濟步伐的關鍵，可算得上是美國總統的一等一頭號工作。

而疫情打擊美國經濟，要重回正軌，促進貿易、增加生產就業不能忽視，但美國人的日常生活物品供應，基本來自中國，而美中貿易談判的結果是增加稅項，令各類產品售價上升，是一個雙輸的局面。要取得國民支持，基本生活開支降低是突破點，新一屆政府須檢視貿談結果內有多少可以彈性處理，將雙輸扭轉為雙贏。北京已表明在明年之前不會跟美方貿談，無論誰是白宮主人，未來的貿談也需要以民為本，不能再意氣用事。

此外，美國以最大的敵人來形容與俄羅斯的關係，甚或在限核條約協定亦不接受俄方提出的自動延後一年，這種關係對美國軍事外交並沒有好處。觀乎美國近半世紀以大哥的地位領導北約，靠攏美國的國家誰不是美國說一他們不說二，但這個勢頭已開始轉變，歐盟並不一定贊同美國的提議，北約軍事調配或合作，美國再也無法說了算，加上北京這20年的國內外發展，建立了新的世界秩序，與俄羅斯的睦鄰關係，造就新的世界形勢，美國再強硬處理與俄羅斯的關係，並無好處。