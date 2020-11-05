立法會議員延任後的本年度會期，甫開鑼4次大會，便由「銀紙派」議員創下多項拉布搗亂破壞的紀錄，而昨日大會又告流會。

第一項紀錄是瘋狂點會議法定人數，首3次大會共點了51次。會議每當人數不足而又有議員叫點人數，主席便需在15分鐘時限內召集議員出席，出席議員要達全體人數一半才可合法開會。結果3次大會合計共浪費了21個小時用作點法定人數，相等於近3整天的會議時間，寶貴的會議時間和昂貴的會議成本費用被白白浪費了。過去大會的議員口頭質詢環節一般用兩個小時便完成，第3次大會便用了整整7個小時才完成。

第二項是瘋狂離題發言，加上點法定人數，蓄意把根本上沒分歧、沒爭議的政府提交草案、法案肆意拖延交付表決。根據以往的慣常程序，那些只是技術性修訂及無爭議政府法案，一般不需超過兩個小時便可完成審議和三讀表決的程序，卻被拖長10倍時間、達20小時才完成，剛通過的《2019年漁業保護（修訂）條例草案》便被拉了兩周會期，根本毫無需要。上周通過的《2019年廣播及電訊法例（修訂）條例草案》也遭遇被拉布的惡運，好在當輪到謝偉銓議員發言時，他發現大部分「銀紙派」議員不在席的千載難逢好時機，即為大局着想，當機立斷向主席提出撤回發言要求，讓大會主席可立即按議事規則結束議員二讀辯論發言程序，把議案立即交付三讀表決。謝議員犧牲發言機會，贏得終止「銀紙派」議員繼續利用點人數和無厘頭發言拉布的勝利。對此，「銀紙派」議員還恬不知恥地說要總結檢討再改善部署拉布云云。

根據政府憲報的規定，本年度立法會的大會會期只有27次，除去預留給處理施政報告、財政預算案和每次大會的正常兩個小時口頭質詢時間，便餘下400個小時的會議時間，處理政府提交的草案議案和議員提交的無約束力的議員議案。根據立法會秘書處的資料，本年度全期需要審議政府已提交和擬提交的法案議案共28項，另附屬法例共64項。但是整個年度的會期合共僅有27次，可見會議可用的時間是捉襟見肘。立法會不能完成其立法工作，直接受損的是廣大市民，政府沒有可憑藉的法律便不能有效依法施政，法治便被破壞。

面對這樣的窘境，立法會主席梁君彥去信全體議員，呼籲大家要實事求是，以民為念，把軀體留在會議廳開會，否則只能被迫根據《基本法》第72條（一）所賦予主持會議的權力，編配會議的時間，換句通俗的話去說，梁主席在「銀紙派」這樣瘋狂拉布浪費會議時間之情勢下，惟有被迫要用《基本法》賦予的權力剪布。

此舉合情合理合法，先小人後君子，明言在先，斬釘截鐵，光明磊落，義正詞嚴，天經地義。經濟學原理的開篇早就申明「資源是有限的」這顛撲不破的真理。剪布決心大得人心，亦符合社會資源管理的規律。「銀紙派」議員只能無力地警告梁主席此舉是矮化立法會，其實賊喊捉賊的他們對立法會豈止矮化，簡直是醜化、惡化、劣質化、流氓化議會的罪魁禍首。