神州觀察：催生號角再吹響　精疲力竭怎行房

男女雙方決定生孩子之前需要調節好身心，以最佳狀態行房才能確保生出健康下一代，若然狀態不佳，乃至身心俱疲，莫說播種質量難保，怕是連房都行不了。內地當下面臨人口高齡化、少子化及養老負擔日趨沉重等複雜社會問題，有專家提議開放讓民眾生第3胎，卻招致群起非議，直指該想法太離地，各種育兒成本、生活壓力不消除，傻瓜才會響應催生號召。

中國社科院專家鄭秉文近日表示，內地60歲及以上人口將於「十四五」後期、即2025年左右超過3億，而16至59歲勞動力人口將從2023年起每年減少1,000萬，情況較「十三五」期間明顯更嚴重。該兩項數據所涉的「人口紅利」概念則被視作中國經濟幾十年來高速增長的重要因素，及會受到生育率左右；說白了，這個社會就是以勞動力人口來養老年人口，只有實現正常的人口更替，才能達致人口紅利的平衡穩定獲取，如果出現人口大幅萎縮，勢將打破這種平衡，對養老金、國家財政造成負擔。

事實上，催生「三孩」的做法至少在兩年前就已開始，並已上升至「國家大事」，國家郵政總局還特意發布一套「三隻小豬」郵票「試水溫」，進行「多子多福」的輿論導向，結果同樣招致一面倒的批評之聲，因為此前的開放「二孩」政策亦沒甚麽人響應，更遑論生第3個？惟因人口負增長勢頭已現，人口紅利即將不保，是故彼時當局就已開始着急，甚至有地方政府提出了設立生育基金，對不生小孩的「丁克」家庭收取「社會撫養費」的設想，被指是「強制催生」。

為甚麽在國家接連取消計劃生育政策、決定開放「二孩」、「三孩」的利好政策之下，整體生育率不但未如預期有效增長，反而出現進一步衰減之勢呢？說到底，並非民眾不想生，而是生不起，正如有內地媒體指出，在城市養大一個孩子至少需要200萬元人民幣，生活成本之高怎不讓人望而卻步？此外又都上有老、下有少，現時一代育齡婦女大都是獨生子女，雙方父母已有四人需要供養，然後還想養第二個、第三個孩子，豈非自己找罪受？

如果國家能獎房、發錢，解決民眾的後顧之憂，生多幾個孩子亦沒問題，誰不願家族人丁興旺、子孫滿堂？問題是，這類憂慮與壓力實在太多，教育產業化，醫療市場化，養老社會化，住房現代化，一切都在向錢看，政府早已甩掉包袱，又怎可能再拾起來？這從國家養老政策宣傳口號幾十年來的轉變絕對可見一斑。到頭來人口紅利的好處都讓國家得了，民眾卻享受不到，該保障的亦無從保障，老的少的都需自己養活，哪裏還有生娃的幹勁？