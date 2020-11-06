世界視線：歐洲疫情又失控　各國封城雪上霜

隨着冬季即將到來，歐洲的第二波新冠肺炎疫情又失控了，目前確診個案接近1,200萬例，至少28.5萬人病歿。在美國忙於處理總統選舉的亂局之時，歐洲各國卻被迫推出全國或局部封城令。在本已面對高加索地區的戰爭和蔓延各地的恐怖主義浪潮之下，歐洲經濟又預期會在這個冬季被疫情凍僵，可謂雪上加霜。

由於冬季疫情預料會比春季更具殺傷力，自上月底德、法、英3個歐洲大國先後宣布全國封城一個月，西班牙、希臘、意大利、荷蘭、捷克等國亦推出局部封城措施。尤為諷刺的是，歐盟總部所在的比利時在應對疫情方面最無助。當地醫護工會指出，醫院遇上過去在戰爭、恐襲或天災時才會出現的情況，導致醫療資源耗盡，醫院現在連車禍傷者都不願接收了。

比利時的情況反映了歐盟的困境：雖然該組織一直推動歐洲內政外交和經濟的整合，一旦遭遇新冠疫情這類重大災難，各成員國仍是各自為戰，無法有效整合資源並推出一致的防疫政策。衞生專家批評，歐洲各國為恢復經濟，於9月時草草解除封城令，又沒有建立追蹤疫情的機制，導致了今天歐洲陷入更嚴重的疫情。連世衞組織也批評，歐洲國家沒有採取嚴格的隔離措施。

雖然公共衞生界不斷提出批評，但歐洲媒體和輿論對新一輪封城效果卻並不樂觀。他們指出，歐洲已錯失了及早控制疫情的機會，現在民眾陷入疲態，不再把政府措施放在眼裏，將導致歐洲出現疫情不斷失控的惡性循環。歐洲防疫失敗，影響所及不僅僅是經濟和公共衞生。如果歐盟的大國無法在抗疫中有效支援弱國，將削弱該組織的凝聚力，令歐洲重回小國林立的故態。

另一方面，封城打擊經濟，造成失業人口上升，亦會刺激社會不穩定。近期歐洲陷入新一波恐襲浪潮，雖然具有宗教極端主義色彩，但經濟不景氣，社會矛盾加劇，亦是導致族群對立的導火線。如果現時歐洲各國領袖無法化解一系列嚴峻的問題，未來就會孕育出更為右傾和極端的本土政治力量，令歐洲陷入持續的動盪。