功夫茶：清算臨頭急轉軚　漢奸黎慌不擇路

人至賤則無敵。君子與賤人嘅分別，要言之，就係君子有羞恥心，有道德約束；賤人如「叛國禍港」嘅漢奸黎，就可以肆意妄為，用口亂放屁而不知羞恥為何物！漢奸黎造假新聞如食生菜，講大話如呼吸咁自然，應咗哲學家尼采嘅名言：說謊乃生命之必需！

嗱！眼見特朗普連失重點州份，大勢已去，漢奸黎條粉腸見勢色唔對，尋日一早喺社交平台直播時，忽然「轉軚」大讚民主黨候選人拜登處事方式獲得唔少人認同喎！喂！呢條粉腸睇怕又忽然腦退化，出嚟混，無責任都算，仲要「變臉」成無恥之尤，又當讀者都患失憶症！喂，前一秒仲大言炎炎支持侵侵連任，忠心耿耿做佢條忠心叭兒狗，更不惜捲入涉抹黑拜登醜聞！後一秒又變牆頭草兩頭擺，真係肉麻當有趣！

漢奸黎涉抹黑拜登壇嘢，一身臭屎，根本跳落維多利亞港都洗唔清，干預美國大選，既破壞香港傳媒聲譽，而喺美國咯，則無論邊個當選，漢奸黎都難逃被追究！若然拜登勝出，你條粉腸用啲咁嘅那渣招搞人哋個仔，拜登有乜理由唔追究到底！而拜登個仔相信都恨不得自己可以長多幾根中指出來，指住條粉腸來媽叉！

福之萌也綿綿，禍之生也介介。古人講嘢多有道理，幸福發生時，係相當微小；而災禍開始時，也是相當微弱。漢奸黎一身漢奸基因深植，叛國禍港固然難改，造慣假新聞，做人毫無道義，講過嘅嘢經常唔算數！嗱，依家「見風駛𢃇」，又玩同佢私人助手Mark Simon「割席」，企圖甩身當關佢隱事，你話民主黨人會收貨咩？

呢，有學者就分析得啱喇，美國對於境外干預選舉相當緊張，指拜登若入主白宮，執法機構會進行調查其被毒果報抹黑一事，若是證據確鑿，至少會逮捕Mark Simon，甚至通緝漢奸黎。點講都好喇，漢奸黎呢隻折斷脊骨嘅瘌痢狗，惡貫滿盈，一身係罪，更涉違反《港區國安法》，唔送中睇怕都要等洗廁所喇，美國佬若然真通緝佢豈不是「搶犯」，抗疫疲勞啫，都唔使玩到咁熱鬧啩？

呢，講開忽然轉軚，除咗至賤無敵嘅漢奸黎，嘻！台灣蔡政府亦傳出早擬定兩個劇本應變，免得一旦拜登勝選都唔會「面懵懵，當老奉」！天下熙熙，皆為利來，你精我都精，飲杯竹葉青！台灣的總統府發言人就重申，無論結果為何，台灣都會持續爭取美國跨黨派嘅支持，現階段美國主流民意對台灣嘅支持相當穩固，台灣也會喺呢個基礎上，持續深化台美合作關係喎！「深化」乜春啫？將講大話變成政治本錢，軟骨到「絲蘿非獨生，願託喬木」，咪又係冇腰骨，醜態百出，同漢奸黎都算互相輝映！功夫茶只好嘆曰：事出反常必有妖！