正論：大選陷入膠着　亂局揭開序幕

美國一直以其民主政制自傲，並將之包裝成「普世價值」向所有地方推銷，然而一場恍如泥漿摔角的總統選舉，人們看不到美式民主有何值得炫耀，反而看到亂象叢生，骯髒污穢。兩名總統候選人特朗普和拜登的選情目前仍陷入膠着，儘管拜登的選舉人票佔有優勢，但特朗普指郵寄選票出現舞弊，入稟要求三個搖擺州份停止點票，意味選舉一旦訴諸法律，過程將會曠日持久，不僅隨時引發憲政危機，各地暴亂勢必如野火燎原，社會撕裂更難修補。可以毫不誇張地說，更大更瘋狂的亂局現在才是剛剛開始。

今次美國大選最特別之處是在疫情之下舉行，郵寄選票史無前例地大規模派上用場，特朗普選前曾就郵寄選票容易出現舞弊而密謀禁止但不果，外界早就預計一旦其選情落後，必會在郵寄選票上大做文章，並尋求司法解決，結果不幸而言中。繼賓夕凡尼亞州和密歇根州後，特朗普陣營再入稟法院要求停止喬治亞州點票，原因是特朗普原在這些州份得票領先拜登，後來卻出現「可疑選票」致拜登反超前，加上有觀察員被拒進入票站監察，因而被指為出現灌票和不公平。另一邊廂，選舉人票領先的拜登則故作輕鬆，在連贏威斯康辛和密歇根兩個搖擺州份後，揚言預料自己當選，並急不及待開設官方網站為政權過渡做準備，但始終不敢正式宣布勝出，美其名曰要等待完成所有點票，實際上是害怕一旦自行宣布勝選，即時引發全國性騷亂。

尤其是特朗普輸打贏要的賴皮個性，肯定不會輕易認輸。他一直不肯承諾敗選後和平交接政權，更鼓吹極端白人組織「做好準備」，顯見暴亂全面爆發並非危言聳聽。反之亦然，要是特朗普堅持胡攪蠻纏，藉着冗長的司法程序阻撓新任總統接棒，不僅引發憲政危機，民主黨支持者亦不會善罷甘休，暴亂一樣不會休止，美國天下大亂已是寫在牆上。

必須指出，過去郵寄選票只作為補充性質，供行動不便及身在海外的美國公民使用，但今年因疫情關係，絕大部分州都允許無條件郵寄投票，俄勒岡州甚至規定所有投票都用郵寄方式進行。根據過去傳統，投票率愈高，對民主黨愈有利，今年不論是提前投票抑或郵寄選票都創下新高，加上郵寄選票點算較慢，不少地方的選票在大選結束後才寄到票站，故開票後出現特朗普「先勝後敗」、拜登後來居上並不出奇，可見特朗普質疑選舉舞弊，理據並不充分。

事實上，自「黑人的命也是命」的示威浪潮在選前爆發並席捲全國後，暴亂之火一直未有熄滅，多個城市都有打砸搶燒，警民衝突愈演愈烈。加上現今選舉爭持不下，多個州份都處於緊急狀態，大選當日白宮外的集會已有多人被刺傷，內華達州更發生槍擊命案，甚至有特朗普支持者持槍包圍票站，到處劍拔弩張，瀰漫腥風血雨。一場大選，令美國彷彿倒回南北戰爭時期，民主精神云乎哉！

當然，目前出現在各地的暴力衝突只是序幕，隨着選舉訴訟展開，候選人繼續撕咬，兩黨繼續惡鬥，潛藏在美國社會的種族歧視、貧富懸殊等深層次矛盾一發不可收拾，更多想像不到的亂象必然陸續有來。這數月來，從當地新聞直播可見，持槍民眾到處破壞，一些全副裝備的蒙面黑衣人到處打砸搶燒，去年香港遭黑暴蹂躪的一幕如在眼前。雖然美國不會在自己國家策動顏色革命，但藉着顏色革命摧毀其他國家、扶植傀儡上場、製造亂局卻是美國的慣常伎倆，他們萬沒想過，暴亂終有一天臨到國門，「美麗風景線」竟在自家上演。要是外國勢力趁火打劫捅多刀，在疫情失控復有暴亂打擊下，美國能不走向內鬥內耗甚至內戰的局面嗎？能不走向衰敗嗎？

天理循環，報應不爽。香港經歷超過一年的暴力與動盪，好不容易從黑暴泥沼中翻身，如今卻輪到美國身受其害，報應在自己身上，證明冥冥中自有天意安排，不能不令人慨嘆「今朝美國也相同」。眾所周知，外部勢力在港策劃黑色暴亂，項莊舞劍，意在沛公，針對的是中國。然而，別說中國在黑暴一役中毫無動搖，更早已擺脫疫情威脅，經濟重上軌道，更因為美國抗疫無能、選舉虛偽，反而令國人意識到美式民主千瘡百孔，對於中國走自己的路更加自信。無獨有偶，與美國同一陣線、遏華最力的歐洲盟友，同樣深受第二波疫情折磨，封城的封城，宵禁的宵禁，加上恐怖襲擊捲土重來，勢必令冰封的經濟雪上加霜。

一葉落知天下秋。西方民主制度來到今天，早就不是教科書上所說的仁義道德，而是金權交纏、謊言充斥、暴力橫行。一場美國總統選舉，戳穿了民主的美麗外衣，揭露了民主的虛偽真面目。以民主燈塔自居的美國尚且如此不堪，要是顏色革命真的在香港成功了，香港將剩下甚麼，還用問嗎？