特朗普的總統工作，最具歷史意義的是徹底暴露了美國民主制度、文化的本質問題。表面上，美國制度的設計美好，有三權分立，對權力有所約制；實際上，制度存在着眾多的漏洞。權力亦一樣腐敗，民主的實質並不因程序形式的民主而得到保證，只是一直以來各方掩飾。文宣教育塗脂抹粉，以假亂真。

從美國政府一直以來在國內、國外的惡行來看，這樣虛假的民主制度建基在金權政治，容忍和鼓勵種族主義，對外的侵略、剝奪，甚至對其他民族、文化、文明、宗教的仇視、攻擊，哪來教科書上不停地假意營造的民主、自由、人權的政治理想呢？

特朗普作為的歷史意義是他為了一己之私、一己之欲，把美國政治所有偽善的偽裝撕掉了，以每天至少一、二十個謊言的速度，把美國總統的誠信公開滅掉，也揭露了過往美國總統、美國政府的陰謀和惡行，以美國總統的權威和其對美國政府秘密的了解，向世人證實美國反人類的侵略與殺戮、破壞。

以奴隸制和戰爭侵略立國的美國，從來沒有改變其政治本質，即使它的政治領袖時時刻刻都說着上帝，奉上帝之名，但這個上帝不過是他們樹立的圖騰，他們諸多惡行的藉口。

特朗普喚起了世界人民包括美國人民的覺醒，重新用張開了的眼睛看美國的現在、過去和未來，也看清它的所謂民主、自由、人權是怎樣的性質。

總統選舉之外，近日美國不少州政府通過大麻、迷幻蘑菇等禁制藥物的合法使用或非刑事化，或許這代表美國文化的先進或前衞性，但是美國社會吸毒嚴重，應屬全球大的毒品市場，這樣的立法，認可吸毒文化，其實是順應社會的吸毒傾向，目的似乎是鼓勵而不是抑制。這屬典型美式的自由、人權思維，當然背後還有生產、銷售這些軟性毒品的企業利益。

早一、兩年，特朗普批評中國生產含鴉片的止痛藥銷售美國。可是，實際的情況是中國內地只是加工生產，落訂單和在美國銷售的是美國企業，上了癮的是美國公民。這些有鴉片成分的止痛藥已是合法，特朗普也只藉此來攻擊中國，怎會真的禁止從中國進口呢？美國在各種社會問題重疊下，吸毒文化只會進一步蔓延深化，正可配合特朗普式的政治瘋狂，也可稍解美國士兵在外侵略後回國的創傷病。

有趣的是，當年是美國與英國一起向中國販賣鴉片，今天是美國拿錢來乞求中國生產鴉片類藥物供應美國，這是報應呀！