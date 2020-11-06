美國大選前，幾乎所有民調都顯示拜登支持率明顯高於特朗普，許多人因此認為這場選舉應無懸念，前者可以輕易獲勝。結果出乎意料，選情竟是如此緊湊和混亂，這除了證明民調不靠譜，也反映美國選民集體智商有問題。以特氏上任3年多以來的胡作非為，換作是其他國家，即使不自動消失，也早就被選民轟下台了。而在自稱民主典範的美國，這種爛橙竟然還有這麼多人喜歡，寧非咄咄怪事？老實說，拜登面對如此低質的對手仍陷於苦戰，其個人能力和魅力也實在不怎麼樣，兩人不過是五十步與一百步之差。

美式民主的虛偽，美國政治的骯髒，在這場選舉中暴露無遺。泱泱超級大國由兩名70多歲的老人競選總統，本身已是一個笑話，而整場選舉淪為泥漿摔跤，從頭到尾充滿造謠、抹黑、謾罵、欺詐，更是令人嘆為觀止。20年前小布殊和戈爾的選戰也曾陷入惡鬥並纏訟多時，但當時還有一點「君子之爭」的味道，最後以戈爾認輸而告終。這次就不可能如此順利了，兩名候選人撕破臉皮惡鬥不休，民主精神早已拋到九霄雲外，尤其是特朗普輸打贏要的無賴性格，不胡攪蠻纏才怪。

選舉日美國各地出現的暴力衝突也許只是一個序幕，隨着選舉訴訟展開，候選人繼續撕咬，兩黨繼續惡鬥，更多更大的騷亂還在後頭。雖然老美不會在自己的國家策動顏色革命，因為顏色革命是他們用來摧毀其他國家的卑劣手段，當然不會用在自己身上，但隨着政治動盪和社會撕裂愈演愈烈，美國勢必進一步走向衰落。所以說，天理循環，報應不爽，美國一直在世界各地製造亂局，如今終於報應在自己身上，這大概就是天意吧。

對中國人而言，美國這場泥漿摔跤既是反面教材，也是一個警示。被視為民主典範的美國尚且鬧到如此地步，如果中國也實行美式民主，豈不是永無寧日？