星期三香港不少網民都沉醉在觀看美國大選點票，其肉緊程度，以為他們除了可能擁有BNO英國海外公民身份，還是美國第51個州的市民。其實同日有另一單與港人更有切身影響的新聞，卻被美國大選新聞掩蓋了。

香港鼠患嚴重，爆出全球首宗大鼠戊型肝炎人類感染個案，之後亦成為世界最多個案地區，獨佔絕大部分病例，不久前爆發第14宗已經再響起警號，想不到日前旋即出現第15宗，患者是一名居於大埔公屋的59歲男子，沒有接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內亦沒有外遊，是受到環境傳染的機會極高，如果是人傳人當然更加大件事。今年累計已有7宗人類感染大鼠戊肝，超越去年的6宗，2020年還未完，會不會陸續有來？

接二連三的個案都是在本港發生，絕非巧合，本報多次警告本地衞生惡劣，滿街垃圾，造成嚴重鼠患，不單止屋邨是重災區，公共街市亦淪陷，群鼠圍着地上豬殼開餐照片震撼全港，即使停業進行大清洗，鼠患問題仍未解決，依然四處出沒。

防疫並非只是防新冠肺炎，還有眾多流行病，冬季流感來勢洶洶，大鼠戊肝不斷湧現，醫學界人士擔心防疫出現大漏洞，市民避得初一避不到十五。衞生防護中心稱，暫未能確定感染源頭及途徑，將個案通報食環署的防治蟲鼠組，以展開防治鼠患工作和調查。交波給食環署，這與問道於盲有何分別？雖然職責上是這個部門跟進，但大家有目共睹，食環署最聞名的不是其工作成績，而是其劣迹斑斑，偷懶蛇王玩忽職守，醜聞不絕，數千元捉一隻老鼠，簡直是不可思議。如果食環署有盡力滅鼠，就不會爆發鼠患。奉勸網民，食花生飲汽水睇美國大選，汽水罐分分鐘有老鼠爬過，中了大鼠戊肝也不知。美國大選與你何干？小心保護自己個肝吧！