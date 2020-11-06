英國宣布放寬BNO護照持有人移居英國的條件，延長入境英國的居留期為一年，期間可申請長期居留5年，然後辦理手續成為正式英國公民，這項放寬BNO護照持有人移居英國的安排是否具吸引力？看報刊和網絡充斥的英國房地產廣告，鋪天蓋地，針對香港移民，可與20多年前移民高峰期間加拿大和澳洲房地產廣告比較，可見一定有人數不少的香港居民正在部署查詢，說不定已有人付款買樓，否則不可能有這麼多廣告投放出來。

一個有趣的觀察是，雖然英國疫情嚴重，當地國會已通過封城動議，頒居家令，禁止市民外出，只准許外出購買食物、運動和遛狗，一些對香港缺乏信心的人卻說，現在正是移居英國的最佳時機，而且身體力行立即上路。有朋友剛抵達倫敦一周，還未安頓下來，正要了解四周環境，便被迫關進酒店房間，不能外出。據悉，有人在機場入境時，碰見幾家人都是一家大小帶着子女過去的，因為BNO護照過期，等不及申請更新，只能用「LOTR」（Leave Outside the Rules）酌情入境，可見急於入境者大有人在。

這個現象乍聽起來完全不合情理，英國的疫情正在反彈，現時遷移過去只會被困家中或是酒店，還可能增加受到感染機會，怎麽要去得如此匆匆？BNO新措施要等明年一月才開始，沒有需要冒險提早起行。有一種說法是，香港打算利用BNO資格移居英國的人甚多，所以要盡快入境，避免英國一旦收夠移民後落閘，又或者政府日後可能換屆，改變政策，不再接收香港移民。

我對這種看法大不以為然，英國的BNO移民政策其實經過深思熟慮，因為脫歐在即，一些歐盟的投資可能撤離英國，需要補充，香港移民都帶着資金進去，正好填補空缺。也是因為脫歐關係，英國一些本來由東歐人和巴爾幹人擔任的非技術低薪工作現今人手短缺，勤勞肯捱效率高的香港移民特別合適。脫歐帶來的種種問題，開放BNO移民額都正好解決。既然放寬BNO移民到英國有這麼多好處，又怎會朝令夕改，隨時落閘？

反而需要三思的是那些已抵埗的香港移民，跟着的5年，生活上的安排一切要靠自己，不能依賴英國的福利，要交每年400英鎊的醫療保健費用，才可以去公立醫院看病，如果患上的是新冠肺炎，一旦確診，醫院不會收留，只能在家中自我隔離，等候自然痊愈，除非病情惡化才可入院。

現時步入秋冬，倫敦天氣欠佳，大霧微雨，天色灰暗陰沉，開始日短夜長，這種天氣實在令人感覺鬱悶，更兼遇上居家令，整天要宅在家中，新來者惟有自求多福了。