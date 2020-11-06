美國人選總統，肉緊投入很正常，但看香港無腦黃絲的肉緊投入程度，彷彿自己有份投票一般，真不知好嬲定好笑。

當特朗普宣布大勝，黃絲隨即奔走相告，彈冠相慶，簡直比中六合彩更亢奮；其後選情急轉直下，拜登頻頻反超前，拜登的選舉經理更指拜登在關鍵搖擺州份威斯康辛州勝出，選舉人票已足夠入主白宮，黃絲隨即如喪考妣，難以置信，比死老竇更傷心。但隨着特朗普聲稱郵遞選票出現舞弊，言之鑿鑿指一些搖擺州份突然多了10多萬支持拜登的可疑選票，觀察員又被拒絕進入票站監察，擬入稟要求重新點票後，黃絲也跟着破涕為笑，重燃希望，並鸚鵡學舌般指這是不公義的選舉。總而言之，字，特朗普贏；公，拜登輸，這樣就是黃絲心中最高公義了。

真想問，黃絲平時開口民主閉口人權，視美國的一切為圭臬，彷彿美式民主是全世界最偉大光明正確，那麼，為何美國人透過他們偉大光明正確的選舉制度，用選票踢走特朗普，黃絲就不能接受事實服從結果，尊重美國人的選擇，硬要說成是不公義的選舉呢？要是「可疑選票」全投特朗普，黃絲會認為是不公義嗎？

民主的精神到底是甚麼？是少數服從多數，是捍衞每個人說話的權利，哪怕你所說的我並不同意；而不是撕破臉皮，輸打贏要，有你講冇人講。由此觀之，以香港人的質素，能夠行美式民主制度嗎？

說黃絲無腦並非偏見，他們以為特朗普繼續執政，就會繼續與「中共」為敵，中港兩地政府便會不好過，這樣就能替他們報仇。卻不想想深仇大恨從何而來，何況香港是中國的地方，美國向中港極限施壓，黃絲的生活也不會好過。更重要是，遏華已是「華盛頓共識」，誰人上場也是一樣，反而拜登更能團結傳統盟友，與特朗普眾叛親離相比，隨時更難纏，對中國更不利。