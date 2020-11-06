筆者加入了一個社交群組，成員全是相識多年的朋友，去年在反修例風波期間，「黃絲」、「藍絲」兩陣對圓，鬧得不可開交，很多人已經退群。「黃絲」陣營中不乏住在美國、加拿大的人，去年他們動輒以西方標準，批評北京和香港政府這個那個不是。

今年，反修例風波漸趨沉寂，群組中的吵鬧聲亦漸息，朋友間回復噓寒問暖。有住在香港的人跟住在美國的說：「某某，今次美國選舉亂作一團，你有考慮買槍自衞嗎？」對方答：「很想買，可惜跑遍城中的槍枝商舖，都賣光了，就算買到槍，也未必買到子彈。」再問：「那你打算怎麼辦？」答曰：「我一家老少在整個11月上旬會足不出戶，庶幾可保平安。」我在群組中看到朋友們的對話，不禁喟然慨嘆。

從電視畫面上見到，美國總統選舉期間，當地很多大城市的商舖，一排一排地要用木板封得嚴實。路上車少人稀，人們即使有事出門，也要荷槍實彈，儼然是在戰亂時期。

美國的民主制度號稱文明而優秀，中國共產黨的管治則被指是野蠻、封閉，但中共立國超過70年，政權輪替不知凡幾，卻不曾有一次像今日美國般，要全民戒備。中國上一次重要的權力交接，就是2012年的中共十八大，當時舉國晏安，老百姓就連多關一扇門去保障安全也不必，更遑論帶武器自衞。即使是北韓、伊朗，這些美國人口中的「邪惡軸心國」，當地政權交棒，也不會如美利堅般丟人現眼，人家的商舖不必用圍板封起，民眾更不須進入備戰狀態。

群組中的美國「黃絲」朋友，常說中國內地和香港有百般不是，但最低限度，這刻中、港民眾能自由而安全地出入，不像他，投票後便要急急回家閉上門，待至本月中旬才敢破繭而出。