人不兼官，官不兼事，意思是人不需要兼任多種官職，官吏也不用兼任多種職務，換言之，士農工商各司其職，方能彰顯政府各層級該有嘅行政效率。然而，林鄭月娥及其管治班子，近年來予人怠政的感覺特別強烈，凡事都要拖拖拖，踢都唔想郁，結果就係蹉跎歲月，整個社會在空轉，香港點會有運行！

最新嘅一個民調發現，受訪市民對特首及3名司長嘅滿意度評分均有所回落，4人當中跌幅最大嘅官員，唔使問阿貴，梗係又係人稱「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊啦，跌到僅得1.67分，喺一眾問責官員中繼續墊司底。

司底驊跌者恒跌，完全符合牛頓「慣性定律」。老朽但知，假設條件為物體喺不受外力作用嘅狀況下，不動嘅物體就保持不動，正在動嘅物體就保持同樣速度前進。司底驊龜速處理反修例案件，不肯設立24小時法庭處理黑暴積壓案件，已被各方狠批不思改進，而近期更被法官炮轟控罪內容錯漏百出！「官不兼事」都屢次甩轆放生黑暴，根本職不稱官，理應下台以息眾怒喇！

自反修例黑暴以來，加上疫情持續反反覆覆，香港幾乎樣樣停頓，經濟民生大受打擊。一個港版「健康碼」都推出無期，所謂「旅遊氣泡」又係得啖笑；旅遊、飲食、零售業等無不大嗌救命：撐不住了！

事實上，大家若有留意，空轉的社會，異常事情會特別多，好似唔少傳統名校竟然爆「退學潮」，有啲甚至要招「插班生」，都真係「史無前例」。呢，政局動盪，專家話有礙學術發展，呢啲「阿媽係女人」嘅識見，牛頭角順嫂亦知之詳矣！事實擺在眼前，當校園連一張書桌也容不下，再沒有「風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳」，而大學變成犯罪溫床、兵工廠，結果喺最新全球大學聲譽排名，香港大學跌出50位，而中文大學百名不入，教育局局長唔知有乜感覺？