美國總統選舉結束，無論結果如何，誰人入主白宮，對華政策亦離不開「競爭與對敵」，因為中國這20年來的經濟和外交影響力直接威脅到美國，華府絕不會將世界一哥的位置拱手相讓，相反，在經濟與外交上，將會開展新一輪競爭，在軍事上，則少不免加強對敵的部署。如果特朗普連任，他的去中國化必然會加劇；若拜登當選，亦不要期望他會對北京以禮相待，因為背負着「大美國主義」的包袱，需要向國民及參、眾兩院交代，不能示弱。

與華競爭的手法上，特朗普和拜登明顯不同。特氏直截了當，針對中國經貿啟動各類限制和制裁，做法體現到美國主導，如果連任，反映國民支持他的制華策略，特朗普怎會留手。至於與北京曾有交往經驗的拜登，與華競爭策略會着眼在如何獲取最大利益，與特朗普制裁或增加中國進口美國貨品關稅的「七傷拳」做法不同，只要美國獲得較大利益，都有機會透過商談解決。

在外交策略上，特朗普擺出來已是一副戰鬥格，為的是要表現他的強悍，要令國民信服，但當總統以來說過無數次謊話，連任就需挽回國民信心，將變得更橫蠻強勢，體現「說過就算數」。而拜登雖然年紀大，但並不是弱質，以民主黨自由派的傳統，拜登的外交手法會比較圓滑，未必事事直接打擊對手，會以整體局勢衡量，甚或是設個機關引人入局的「老狐狸」做法。兩者一剛一柔，對華關係同樣是壓制北京的外交擴張。

在軍事角力上，特朗普過去的表現似乎較為單一，只有合縱式的壓迫性，不滿意就會短時間發動軍力施壓，與聯盟的關係亦有裂痕，對華則在南海及台海布陣，卻沒有積極擴展軍事聯盟合作。拜登的手法會是修補關係，重新建立軍事聯盟力量，未必會太着力在台海及南海的損耗。競爭與對敵這條槓桿是推向左抑或右，獲選的美國總統需要重新研判。