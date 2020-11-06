中共十九屆五中全會將創新置於現代化建設全局中的核心地位，並首次提出「科技自立自強」戰略，擺在「十四五」各項規劃任務的首位。這是5年規劃編制史上的首次。面對美國的「卡脖子」，中國如今是真的着急了。

由於中美抗衡，這個詞被籠罩了太多的政治因素，但實際上，內因才是根源。全國政協副主席兼中國科協主席萬鋼近期的一番話道明了原委：「很多所謂的『卡脖子』技術其實也是『卡腦子』，根子是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚。」而這樣就導致對關鍵核心技術的支撐力度不足。

其實，改革開放40年來，中國對科學技術並非不重視，被確立為「第一生產力」。隨着國力的提升，如今中國也不缺乏科研資金。論機構，有科技部、教育部，有國家自然科學基金會、中國科協，有中國科學院、中國工程院，都是部級單位，一應俱全。科技落後問題就擺在那裏，也並非不明白應該如何解決，但現實卻是解決不了。原因就在於，體制機制嚴重束縛了科學火力，導致科研領域的「內捲」，在天花板之下難以突破。

科學的要旨在於自由探索，而中國現行的體制下，從最初的科研項目申報開始，就採取申請書摘要預審淘汰制。許多大膽架設的原創性項目，被看作離經叛道，或者天馬行空，評審專家往往不看好，甚至無法理解，所以在預審階段就被淘汰。這種體制，永遠產生不了蓋茨、馬斯克這樣具有超前思維的科學家，類似的天才也無法獲得施展才華的平台。原中國工程院院長徐匡迪也無奈慨嘆：「顛覆性技術創新在目前的行政審批和評審制度下，是難以實現的。」

即使有些項目通過了立項，管理部門習慣於劃設任務時間表，設定階段性目標，進行各種檢查、評估，這是一種工程管理的思維，並不適用於基礎研究。許多科學院忙着交總結、寫報告、匯報工作、應付檢查。更可笑的是，許多手握審查大權的人是「外行」，難以對科研進展作出準確判斷。官本位凌駕於科學家，項目牽頭人員缺乏裁量權和話語權，根本無法主導研究。

而考核機制，則長期陷入「唯論文」沉疴。大量粗製濫造的論文，不僅耗費人力物力，而且擠佔了科學資源，又敗壞了科研氛圍。名不見經傳的曲阜師範大學，在日前US News全球大學排行榜中，其數學學科居然位居中國第一，超越北大、清華以及亞洲一眾名校，鬧出笑話。該大學為了打造政績，布置科研人員日常以寫論文為己任，結果用力過猛，不小心得了第一，自己都無顏承認。

另外一大頑疾，則是一哄而上，急功近利。比如，中央提出攻堅晶片的任務後，全國一窩蜂，各類廠家、院校掀起大躍進，甚至還有「用毛澤東思想武裝龍芯課題組」，種種光怪陸離，不一而足。到頭來，很可能又成爛尾。科學要自立自強，根本在於尊重科學規律，這本應是最簡單的，卻又是最難辦到的。