正論：美中關係或緩和　遏華仍是大共識

美國總統選舉仍未有最終結果，但拜登在選舉人票明顯領先的情況下，入主白宮幾無懸念，特氏除了耍賴般利用司法手段阻撓點票，已無其他板斧翻盤，大勢已去寫在牆上。面對美國社會數十年來前所未見的撕裂，新冠肺炎疫情又完全失控，加上美中關係在特朗普治下急劇惡化，白宮新主人接手的爛攤子不少；惟撇除美國內亂不談，單單只說中美關係，若指望拜登上場便能扭轉對華的敵意是不切實際，遏華始終是美國跨越黨派的最大共識。

眾所周知，拜登曾任奧巴馬副手，當了八年副總統，加上其資深參議員的身份，與中國打交道已有一定經驗，曾有美媒引述他對中國現任領導人的評語，認為「此人會讓我們有得忙了」，足見其知己知彼，與特朗普的狂妄自大截然不同。的確，從拜登一直沉着應對今次大選，即使形勢有利亦呼籲支持者耐心等待點票結果，不會一早把話說死，反映其個性沉穩，老謀深算，已可預示其對華政策與特朗普將迥然不同，「神經刀」不按情理出牌的情況不復見。

然而，臥榻之側，豈容他人鼾睡。廿一世紀中國經濟強勢崛起，令美國坐立不安，尤其是北京近年藉「一帶一路」擴展經濟及軍事影響力，更令美國如坐針氈。要不是911將美國拉入反恐泥沼，相信華府很早已出手遏制中國。可以說，中東問題與連串恐襲令美國自顧不暇，也為中國換取了喘息和發展機會，到美國回過頭來，中國儼然變成「龐然大物」，要對付已不容易。

此所以，特朗普上場後即對中國擺出極其強硬的姿態，藉着反華牌煽動國人情緒，鞏固其執政，如狼似虎地發動貿易戰，以至在華為、TikTok、疫情、香港、新疆、台灣等問題上對中國極限施壓。但追本溯源，奧巴馬執政的最後兩年已制訂新的中國戰略，即是「重返亞太」、「亞太再平衡」，並團結12個國家簽訂《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定》（TPP），孤立中國，此一「定調」在一定程度上影響了繼任者。只是特朗普愛做「大佬」，不喜蕭規曹隨，TPP才會因其「退群」無疾而終。不難想像，拜登上場後將重回及延續舊路，甚至變本加厲，藉多邊協議更強力排斥和擠壓中國。外界預料拜登仍會延續貿易戰，對華加徵關稅不會撤銷，原因正在於此。

更有甚者，特朗普治下的黨派對立極為尖銳，共和民主兩黨互相撕咬，互相惡鬥，寸步不讓，惟有對華問題卻罕有一致，單是國會出台一系列涉台、涉疆、涉港法案皆全票通過，民主黨眾議院議長佩洛西甚至形容香港反修例黑暴是「美麗的風景線」等等，已可見一斑。明乎此，香港反中亂港政客總以為民主黨入主白宮就會放鬆對華施壓，極力希望特朗普連任，不僅是一廂情願，直情是誤判形勢。反而拜登擺出道貌岸然狀，更能跟傳統盟友溝通和修補關係，團結一致將槍口指向中國。

當然，遏華大方針不變，細節和手法還是會跟特朗普政府顯著不同，可以脫鈎的部分，會毫不猶豫跟中國脫鈎；可以合作的地方，同樣會加強跟中國合作，「打打談談」將成常態。儘管今次大選已將美式民主的醜陋表露無遺，但基於民主黨人的黨性和拜登的個性，遏華政策必然會披上一層仁義道德的外衣，會比較講求「證據」而不是空口說白話，會回歸理性而不是胡亂出牌，美中關係有望在短期內趨於緩和，起碼有短時間的表面平靜。但這也令本港一眾洋奴漢奸深感不安，擔心隨時淪為棄卒。尤其是壹傳媒黎智英，一直與共和黨政客過從甚密，押重注在特朗普身上，其有共和黨背景的洋助手Mark Simon甚至捲入造假抹黑拜登選情的醜聞，黎智英與共和黨是甚麼關係，不言而喻。

所謂一朝天子一朝臣，黎智英作為特朗普政府在華的頭號走狗，一旦白宮易主，不僅其頭號走狗的地位不保，更有被拜登政府追殺其抹黑造假之虞，要是反中亂港最大金主和黑手淪為美國棄卒，跟他沆瀣一氣的反對派政客將更潰不成軍。有人形容洋走狗兩面不討好，必淪為「瘌痢狗」被趕絕，可謂一語中的。

三十年河東，三十年河西。今日的美國內亂不止，已非以前的美國；今日的中國則政通人和，亦非以前的中國。在波譎雲詭的國際大環境裏，在百年未有的大變局下，香港作為國際金融中心和中國的特區，過去一直「兩面通吃」，一方面向中央伸手索要好處，一方面靠攏美國。但經歷了去年的反修例黑暴，以至今年的新冠肺炎衝擊，中央強調對港全面管治權，這種左搖右擺的作風已不能適應新環境。香港只有全面融入國家發展大局，專注大灣區建設，才能在新型中美關係之中浴火生存。