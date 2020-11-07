世界視線：大選勝負未定　民調先成輸家

今屆美國總統選舉戰情緊湊，至今仍未有候選人承認落敗，但民調的結果錯得離譜，卻肯定是其中一個最大的輸家。

就在投票日前夕，幾乎所有民調均顯示民主黨候選人拜登的支持率比特朗普領先10個百分點或以上，綜合當地媒體的報道，拜登將以狂風掃落葉的姿態輾壓特氏，但事實卻遠非如此，儘管拜登已有半隻腳踏進白宮，但即使他能拿下賓夕凡尼亞等關鍵州份從而當選，也只是以些微優勢取勝，惟其如此，特氏才得以寄望透過司法程序翻盤。

2016年的大選，民調也是一面倒唱淡特朗普，有報章甚至在開票前就把預先印製好的希拉妮「當選」特輯推出市面；豈料到了4年後的今天，民調機構仍然是眼鏡碎片遍地，特朗普不僅沒有迎來美國總統選舉上「最慘重的失敗」，反而普選票有所增加。不僅如此，被視為特氏鐵杆盟友的參議員麥康奈爾和格雷厄姆，均成功保住了議席。

4年前集體「炒車」，民調機構歸咎調查手法出了問題，包括在採樣上未能涵蓋特氏低下階層的支持者，今次歷史重演，民調機構則乾脆把責任推給選民──由於特朗普的負評太多，支持者們為免承受社會壓力，均「羞於」向調查人員告知自己的真實投票取向。也有民調專家檢討，與其直接詢問受訪者的心儀對象，倒不如了解他們「認為鄰居會投誰一票」，情況就好比昔日的電台烽煙節目，聽眾向主持人講述「朋友遇到的問題」，往往就是自己的經歷。

問題是，民調屢屢失準，真的只是調查方式欠妥那麼簡單麼？看看開票後美國各地的亂象，特粉們群情洶湧，嚷着要衝進點票中心進行「監察」，哪有半點「害羞」的樣子。實際情況是，這些民調大多是由專業機構跟傳媒共同進行的，而傳媒在整場選舉中立場偏頗，早已逾越公正立場的分際，而是自己親自「落場」參與。有調查發現，美國3大電視台過去幾個月的晚間新聞，在報道特朗普時，超過九成屬負面新聞，拜登的負面新聞則只有三成四。特粉們都知道媒體是甚麼貨色，刻意誤導也就不足為奇了。