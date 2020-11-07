神州觀察：坐牢如同住酒店　監獄腐敗不堪言

坐牢服刑是懲治罪犯的必然手段之一，相關過程更需切實履行到位，否則便不具懲治效果。湖北省監獄系統近日再爆腐敗醜聞，一名被判囚終身的黑老大不但屢獲違規減刑，更可在獄中使用手機、飲酒，以現金賭博、向其他囚犯放債，坐牢竟如住酒店度假一般逍遙快活，叫人嘆為觀止。

據湖北荊州市中級法院近日發布的一份刑事裁定書顯示，一名曾犯故意殺人、賭博等罪行的黑老大，早年因多罪併罰被判無期徒刑，於荊州監獄服刑，誰知不到兩年就已被改判20年有期徒刑，此後又接連獲得監獄表揚、記功和積極改造分子等稱號再獲減刑。而這一切都是通過賄賂多名獄警來實現，當中更包括副監獄長和監區政治指導員等人，以致手機、銀行卡和大量現金、數百斤白酒皆能夾帶進來供其享用，又是風騷上網發朋友圈，又可歎着美酒一過賭癮，這樣的獄中生活夫復何求？

說來也是荒唐，上述種種違規操作不過是以區區幾萬元賄款換得，可見內地監獄系統如何不堪一擊。當然也不排除黑老大已作了「前期投資」，便是繫獄之前已與某些獄警或其他警務人員、官員有交情，編織好了關係網、保護傘，譬如本案就是由3年前的湖北監獄管理局一名副局長徇私舞弊假釋案揭發出來。而作為監獄腐敗中突出存在的違規減刑、假釋現象，牽涉的人員、機構亦不會只限於監獄系統，很多時候都可見到公檢法等整個政法系統人員或領導幹部參與的身影，單就湖北省來說，近年這種系統性、塌方式腐敗就已出現多起，以致公檢法一把手盡數落台的情況亦曾發生過。

另一個不堪的現實就是，看似壁壘森嚴、懲戒分明的監獄，卻一再淪為酒店、賭場乃至黑幫山寨一般，更是莫大的諷刺。湖南省雁南監獄早前被爆有囚犯在監倉內聚賭，每局賭額至少數萬元上落，並有獄警從中抽取「水錢」；黑龍江訥河監獄不但可夾帶手機入內，還可以之騙財騙色，與女子在獄中雲雨；遼寧鐵嶺監獄的囚犯更可以電話召妓，並有獄警夾帶毒品賣予囚犯圖利。至於像內蒙古錫林浩特監獄讓服刑的黑幫成員挖洞自出自入，則被網民形容為「連拍戲都不敢這麽拍」，何其誇張。

中央政法委於今年7月掀起了新一輪全國政法隊伍整風運動，並選定多地政法機構及監獄作為試點單位，打算再來一次刮骨療毒，欲將各種「頑瘴痼疾」徹底祛除，只是決心雖大，達成所願卻不容易。事實上，類似運動、整治過往並不鮮見，但是誰都明白，反腐敗是個「長期而艱巨」的過程，推動司法進步亦難一蹴而就，否則為何每次總能揪出成串腐敗分子？