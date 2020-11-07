功夫茶：綠化地帶遭破壞　公帑善後有景轟

為政貴在行。所謂「行」就係落實，執政為民，最終要做實事，畀民眾睇得到。一個政府若然畀市民覺得常怠政，即使不至於「睡起有茶餓有飯，行看流水坐看雲」；之但係唔踢唔郁，行行企企，食飯幾味，始終都係礙眼！

嗱！西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」單嘢，經本報獨家揭發兩周後，引起廣泛關注，有關部門想扮酒醉唔醒都唔得，地政總署終於伸個懶腰、打個呵欠，搵來外判工人連日到場裝設石躉及鐵柱圍封相關違規地帶。違建道路各出入口共放置12個石躉及多支鐵柱，並豎立多個政府土地告示牌，以防止車輛進出；至於違建道路附近放置嘅多個貨櫃及建築廢料等，連日來亦已由垃圾車及大型吊車運走。

呢，本報發揮傳媒「第四權」，有環保團體就指出，今次政府喺傳媒連日報道下，喺違規土地上擺石躉又豎立鐵柱，已相較以往嘅個案重視。嘩！咁都真係算畀面咯！之不過，本報本着關心社會為民發聲，更發揮專業精神，追蹤個案一定會打爛沙盆問到篤，務求水落石出，搵出「神秘」背後真相和不合情理之處！

相思灣村違規建路單嘢，規劃署早喺去年11月已向違建道路人士發出恢復原狀通知書，但事隔近一年，先至由本報揭發相關工程未有停止，而即使如今圍封路段，該綠化地帶仍被石屎壓着，與早前狀態相去甚遠，令人不禁有「舉目山河異」之悲，綠油油草色青嘅保育之地竟變成石屎壓地，恍如見到個索女走晒樣，點唔神傷吖？

環保人士就話啦，從環保角度睇，綠化地帶原本綠樹林蔭，政府喺處理違反土地條例事宜時，就咁戙個告示牌算數，若當局真係重視自然生態，應喺執法後盡早策動恢復土地程序，如果規劃署唔係得過且過，認真去做即刻招標，幾日就搞得掂，唔做梗係好漫長啦！功夫茶都相信係，若然攞個心出來，石頭他朝都成翡翠啦！還原番保育綠地，咁就落日好鳥歸，一片啾啁聲幾咁悅耳！家陣變咗12個石躉同埋一堆鐵柱，喂！用來拍「少林武僧鐵柱陣」抑或「霍元甲迷蹤拳巧破12石躉」啊？

講到呢度，有唔少聲音都指出，村霸鑿路破壞綠化地帶，用公帑善後不但講唔通，更難服眾；有學者直斥署方未能一早檢控村霸已感匪夷所思，善後工作以公帑為違法者「找數」亦對納稅人不公。嗱！既然有人喺村內經營水上活動店及疑營運停車場，本報向稅局查詢有關生意稅務事宜，稅局又冇正面回應，更以「不披露個案內容」為擋箭牌，把官場慣例凌駕公眾知情權。「公帑善後」呢壇嘢認真弔詭，都話不近情者多藏奸，究竟有乜景轟，有冇涉官商黑勾結？廉署睇怕都唔應該翹埋雙手齋睇日落道晚霞啩？