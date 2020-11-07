產評：亂世風險聚一籃　年底恐金融核爆

過去全球股災，誘因皆離不開資產泡沫爆破，就如1998年亞洲金融風暴伴隨樓災；2008年金融海嘯源起美國次按風暴。眼前全球金融市場風險飆升，同樣重蹈着「將所有雞蛋放在同一籃子中」的覆轍，惟這次主題不是樓市，而是科技股！當市場情緒愈見亢奮，而宏觀因素卻在劇變之時，一場史無前例的全球金融核爆可能快要上演！

過去幾年，中美鬥爭不斷升溫令反全球化成潮流，疊加一場世紀疫情，促使全球央行開行印鈔機力圖救市，造就前所未有的超低息環境和資產泡沫。面對二戰以來未曾有過的大亂世，市場充斥游資卻苦無出路，皆因過去被視為最安全的美國債券回報率低得可憐、美元積弱，高息貨幣更已絕迹，而在長期低通脹和經濟不景氣下，高企的樓市亦無甚作為，更有搖搖欲墜之勢。結果資金皆一同湧往沒有太大歷史包袱的新經濟領域，以提升風險容忍度來換取較高的投資回報。

如是者，造就了全球科技股熱潮，美國的科技股市值更超越整個歐洲股市；而五大美國科技股加上中國兩大科技股，市值已佔去全球股市一成，投資市場上的羊群效應不言而喻。雖然如今科技應用程度甚廣，相關企業不乏龐大現金流，對經濟的貢獻比重大大提升，但相比起流入天量的資金，估值之高和風險的集中，實在令人心寒。即使是發展成熟的美股市場，亦可因數隻科技股波動，短短三、兩日市值蒸發逾萬億美元，單一板塊就能營造風高浪急的場面。再看港股，一家往績市盈率逾700倍的科企市值接近兩萬億港元，相等於一家國際金融股市值的2.7倍，除了一個「瘋」字，真的無法更貼切形容現況！

科技股被高估的問題當然值得注視，更須留意的是如今市場正醞釀轉捩點！就美國總統政局而言，拜登看似穩操勝券，正好反映過去數年特朗普時常吹噓的美股「政績」踏入尾聲，不要忘記他多次強調，若沒有其政策，股市將史詩式暴瀉！再者，一旦拜登上場，取而代之的方向極可能是增加企業稅、反科企壟斷等。

常言道，投資最重要的是意識到鐘擺效應，最終誰是贏家，並非取決於帳面賺多少，而是在擺動方向從極端方逆轉前，懂得適時退場保本。畢竟環顧全球，眼下已不乏災難徵兆，包括經濟減速、債務惡化、企業倒閉、失業高企、量化寬鬆激化資產泡沫、股市風險高度集中等，更須提防特朗普年底來一記金融核爆，一齊攬炒！