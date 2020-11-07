今次美國總統選舉，不論特朗普和拜登誰勝，在「榮登大寶」之前，老美都難免會亂一陣子，區別是大亂、中亂還是小亂，大亂會發生遍及全國的內戰；中亂會是多個州的暴亂；小亂會是多個地區的騷亂。

不管是甚麼程度的亂，其背後的問題和深層原因，都會令老美吹噓的「人見人愛、花見花開」的美式民主「丟盡人、現大眼」，都會讓這座傲視世界的「山巔之城」黯然無光，都會讓老美宣揚的「普世價值」瀕臨破產，都會讓老美的國運不可逆轉的由盛而衰。

資產階級的學者們過去一直聲稱，資本主義建立的整套政治、經濟、法律、社會制度可以解決資本主義自身的所有問題，可以永續發展，他們管這個叫「歷史終結」——人類的歷史「終結」於資本主義的「長生不老」。

然而，看看這些年老美的時代變故，特別是特朗普這等愚蠢而瘋狂的政客上台執政和今次大選的瘋狂亂象，人們對資本主義的癡迷和命運判斷當會有所改變也。像特朗普這樣的資產階級政客，不會看不到美國制度和帝國主義霸權政策，以及資本擴張掠奪窮兇極惡、貪得無厭造成的導致自己命運由盛而衰的一系列問題，但他們開不出解決問題的藥方，且會把問題賴在別人他國身上、賴在「非我族類」的虛幻而造的「競爭對手」身上，以為打倒了「競爭對手」就萬事大吉，就能夠讓美國「永遠偉大」，這就是特朗普政府開打中美「國運之戰」的由來，這也是包括民主黨拜登在內的大小政客的「共識」。就此而言，大選之後，無論誰執政，中美之間還會惡戰連連。

不過，也不是所有的資產階級政客和學者對老美當前的反華狀況「看好」，飽經風霜的美國前國務卿基辛格就表示，1945年以來，朝鮮戰爭、越南戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭，當時美國都有巨大的政治熱情和兩黨共識，但是在國內支持率減弱之後，所有人都爭相尋找「戰略出口」；中國不是蘇聯，與中國開啟冷戰，對美國來說是難以承受之重。這樣的警告，特朗普之流會聽嗎？