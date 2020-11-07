這次美國大選的最大笑話是，點票工作還沒結束，特朗普便迫不及待單方面宣布勝選，並要求數以百萬計選票作廢，這豈止是輸打贏要，簡直是強取豪奪。如果說此前美式民主還有一點值得期待之處，那麼這場選舉之後所有神話都將幻滅。特別是選戰竟變成司法戰，特朗普團隊到處興訟，動不動就要求停止點票或推倒重來，更是對美式民主的極大侮辱。最後不管誰勝選，這場司法攻防戰勢必曠日持久，而且勢必引發衝突和暴亂。

同樣荒謬的是，香港和台灣不少洋奴也隨着選情峰迴路轉而醜態百出。當特朗普偷步宣布勝選時，他們歡呼雀躍，而當拜登後來居上時，他們又如喪考妣，焦慮程度比美國人猶有過之。這班洋奴鸚鵡學舌，跟在特朗普後面大罵選舉舞弊、民主已死，要求司法介入、重新點票。他們似乎忘記了，這是美國人的選舉，而不是他們的選舉，皇帝不急太監急，不是很可笑嗎？

其實，洋奴們根本不知何謂民主，他們盲撐特朗普，只是認為其連任後可以繼續對中國強硬，可以幫助他們推動港獨台獨。殊不知老美從來都是打自己的算盤，從來都是奉行「美國優先」，不管誰當選總統，都只會為美國人負責，而不需要為香港和台灣負責。洋奴們入戲太深，將自己幻想成美國人，甚至比美國人更加肉緊，恰恰證明他們無知、無聊。

君不見，曾公開支持特朗普並涉及造假抹黑拜登的漢奸黎，一見勢色不對即急急轉軚，除了與前助手Mark Simon割席，更稱讚拜登處事方式獲不少人認同云云。這正是作為洋犬的可悲之處，既要對主人搖頭擺尾以表忠心，又要察言觀色隨形勢變化而迅速變臉。漢奸黎無疑是洋犬中的佼佼者，其變臉之快令人大開眼界，但白宮新主人是否吃這一套，則是另一回事。畢竟，這種斷了脊樑骨的癩皮狗鮮廉寡恥，根本不可能得到主人尊重和信任。