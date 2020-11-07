這個星期全球最矚目的事件，新冠肺炎疫情要讓一讓路，4年一度的美國總統選舉在美國時間周二舉行。這次選舉早就預期十分激烈，基本上兩位候選人背景實力不相伯仲，拜登曾經當過副總統，特朗普更是現任總統，兩人亦是70多歲，民調一直是拜登節節領先，甚至外圍賭盤賠率也比特朗普熱很多。不過特氏素來不按章法出牌，出招狠辣，外界都猜他不會坐以待斃，就算輸了大選，亦未必順利交出寶座。

果然大選戰況峰迴路轉，二人在點票期間都曾領先，各自急不及待發表勝利宣言，但其實點票至今未完結，因為正式投票日雖然只是一日，但接受郵寄選票，只要郵戳日期為投票日或之前，可接受為有效選票。而特朗普極力反對郵寄選票，所以相關票數多屬拜登，點票至尾聲，拜登在關鍵搖擺州份密歇根州和威斯康辛州都勝出，只差數張選舉人票便達到入主白宮門檻。特朗普立即出招，揚言選舉出現舞弊，並在相關州份採取法律行動。

特朗普在白宮發表演說，指控民主黨「竊取選舉」，極具爆炸性，但據聞美國3大電視網絡包括美國廣播公司、哥倫比亞廣播公司及全國廣播公司，在特朗普演說開始不久後便中止直播，原因是質疑特氏沒有證據。

美國一直引以為傲的民主制度以及新聞自由，雙雙出醜。首先兩個候選人，不是一方舞弊，便是另一方誣衊，都是破壞選舉公信力的醜聞，亦摧毀二人誠信。而3間傳媒機構中止特朗普演說直播，甚至社交平台封殺其貼文，亦惹人非議。一般來說，傳媒對新聞人物的言行，例必原汁原味報道，分秒必爭披露，怎會自己主動扼殺市民知情權？一場選舉鬧出彌天笑話，無情地嘲弄西方社會的偽善，講一套做一套。這場鬧劇尚未結束，隨時拖到明年一月，美式民主這次可謂一鋪清袋。