延任的立法會至今開了4次大會，卻出現因人數不足流會3次，令會議時斷時續，用於點算出席人數和呼召議員回會議室的時間比實際開會時間要多。主席梁君彥和代主席李慧琼都批評反對派議員濫用程序，多次要求點人數引致休會流會。

今年較特別是竟然一開始會議便發生要求點人數的怪事，可見有些議員只是開會前出現一陣子，等主席點名完畢宣布開會便立刻離開，不然怎可能甫開始會議便出現與會人數不足，給機會反對派提出點人數？

我一直認為部分立法會建制派議員很有問題，他們不可能不了解當議員是一份任重道遠的全職工作，納稅人每個月支付給議員的薪金連其他津貼達40萬元。而他們的最重要功能正是出席會議，反映市民意見。每個人都可能遇到一些個人私事，與會議時間出現衝突而缺席，間中出現這些時間安排問題大家覺得情有可原，但如果立法會頻頻因人數不足出現流會，這些經常缺席的議員便是沒有盡好議員責任。

建制派議員常把流會責任推到反對派議員身上，指他們濫用程序，頻頻要求點算人數，浪費時間，惡意導致流會。但建制派議員到底有沒有掌握現今立法會的情況，盡力保證會議順利進行？他們已佔62個議席的41個，只要盡點責任便可保證會議順利進行，重要議案及時通過，卻一開局便多次流會，令人覺得是未盡全力。他們可否在會議期間乖乖坐着，不走出會議室？最壞情形下不妨低頭處理其他事務，就算當舉手機器好了。

大家明知這一屆立法會延任，反對派議員最關心的是如何向會議外面的攬炒派交代。如果他們表現與其他議員合作，必然被指出賣選民，為薪津向政府投降。故此反對派樣樣對着幹，用各種手段阻撓拖延會議，是意料中事。建制派自己不作好部署，組織好力量，保證會議順利進行，克服干擾，反而指摘反對派搗亂，是沒有做好自己的工作，推卸責任，相信選民不會接受。

如果建制派議員有要務長期纏身，無暇準備會議，抽不出時間出席會議，最合理的安排便是騰出議員席位，退位讓賢好了。就算是小圈子選出來功能組別代表，如今的表現也不會令選民滿意。怪不得反對派蠢蠢欲動，打算加入一些根基不穩的功能團體攙沙子，意圖奪權。建制派表現不佳，相信受影響最大的是循地區直選出來的議員，選民印象是建制派沒有作為，失去信心，連累他們下一屆失去選票。若是因為今屆開始時要爭委員會的主席和副主席位置需要疊馬，分身不暇，現今既然大局已定，不如重新分工。