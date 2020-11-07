國泰航空的勞資糾紛鬧劇暫告一段落。其空服員工會、機師工會聯同勞工處與資方舉行三方會談，在資方寸步不讓下無功而還，一班工會理事反而擒擒青率先簽下「不平等條約」，美其名曰理事不簽約會令工會出現真空，實際上出於甚麼心態，只有他們自己知，惟外界觀感肯定是工會出賣會員，叫人唔簽自己卻跳出來簽，醜態百出。結果，超過九成國泰員工與資方簽約，「抗爭」無疾而終。

顯而易見，國泰淪落到今日地步，暴疫夾擊固然是導火線，但根本原因還是管理不善。數年前高層學人炒期油致蝕大本，現在又攤大手板問港府注資；延誤超賣如家常便飯不用說，空服員面對客人黑口黑面，毫無服務可言，已證明國泰管理員工力不從心。更何況，國泰工會出名聲大夾惡，就算不提去年反修例黑暴號召騎劫機場、涉毆打旅客、阻人登機、洩乘客私隱，單說過去多年工會也是示威常客，動輒威脅罷工，已知國泰高層放任自流，終於將勞方養成得寸進尺的劣根性。要是國泰一早像現在企硬，工會還可以肆無忌憚玩嘢嗎？

一個巴掌拍不響。國泰由全球排名第一的航空公司到今日瀕臨執笠，勞資雙方都脫不了干係。他們不知「初心」為何物，不知航空業首重服務和安全，不但沒有以客為尊，反而店大欺客，不可一世，以為不管服務多爛，一樣生意滔滔，結果一個巨浪翻來便被打沉，翻身遙遙無期。

說到底，國泰的故事，何嘗不是香港的故事？香港背靠祖國，本來可以「明天會更好」，奈何有些香港人不知珍惜，自大自滿，思想幼稚，一味胡攪蠻纏，終於將好端端的香港變成汽油彈橫飛的暴亂之城，經濟一落千丈，最後又是要中央執手尾。國泰又好，香港也罷，再不趁最後機會反思自己位置和未來路向，是融入國家發展還是畫地為牢愈做愈縮，一旦蘇州過後無艇搭，後悔已經太遲。