今次美國總統選舉之前，很多人在爭論民主黨拜登和共和黨特朗普二人，誰更適合帶領美國，結論言人人殊。但經過這幾天的點票工作後，高下立判，看來還是拜登更具白宮主人應有的氣度。

在選舉日之前，特朗普接受電視台訪問，主持人問他會否打算在未有最後點票結果之前就宣布勝選，白宮主人明言不會。但是在香港時間11月4日下午，點算工作遠未完成，特朗普預見在搖擺州份的得票會被對手趕上，竟然匆匆宣布自己勝選，公然違背早前的承諾。

到了香港時間11月6日，點票工作仍在繼續，特朗普自知擾攘下去，必敗無疑，於是再發表全國講話，要求停止點算部分郵寄選票，指那些選票是非法的。美國郵寄選票的制度由來已久，不少特朗普支持者也會用這種方式投票，總統在鏡頭前突然指郵寄方式不合法，大有誤導成分，部分美國媒體聞言大吃一驚，有些甚至即時終止了總統演說的直播。

如今的特朗普是在垂死掙扎，他已經啟動了可能曠日持久的法律程序，質疑各州的點票結果，此舉隨時會讓美國陷入憲政危機。選票點算至此，特朗普的全國總得票已落後拜登三、四百萬票，看來也很難追上來，他明顯不是大部分選民應許的對象，但是他偏要多生枝節，不惜讓國家在嚴重疫患之下再受折騰。

反觀民主黨總統候選人拜登，一派風度翩翩、智珠在握的模樣，他老早預見自己的得票會後來居上，故在香港時間11月4日中午會見選民，告訴他們選情樂觀，安慰他們只消耐心等候。一天之後，選情果然大幅走俏，這位老人家仍是不驕不躁，說自己不急於宣布勝選，提醒國人要保持團結。

觀乎拜登的表現，顯然更像是一國之君，投他一票的美國選民，這才叫沒投枉了。