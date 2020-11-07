流感高峰期就殺到，加上新冠肺炎疫情持續，以及人類感染大鼠戊型肝炎個案蔓延，至今已錄得15宗確診個案，今年累計已有7宗，最新一宗確診患者居於大埔富亨邨。阿哥，幾疫夾擊，都咪話唔驚！老朽自問年紀大又「三高」，今年已趁早打咗流感針，防得一疫得一疫也。

政府嘅流感疫苗外展接種計劃上月亦已展開，最初反應唔錯，之但係自從南韓接連有民眾接種流感疫苗後死亡，事件引起其他地區嘅民眾恐慌，香港亦然，陸續有家長查詢，有些幼稚園家長改變主意，不讓子女打針！亦有一間幼稚園發生「打錯針」事件，據悉有幼稚園生被錯誤注射受質疑嘅法國「賽諾菲」流感疫苗，而不是注射機構書面承諾使用嘅「雅培」疫苗。

人命關天，家長緊張自己仔女無可厚非，有關注網頁要醫生為兒童注射疫苗前簽署《免疫針絕對安全保證書》，確保疫苗絕對安全有效，並無任何風險，否則要負責其醫療費用及日常生活照顧費用。喂！咁即係「結婚包生仔」啫，仲有女仔肯嫁？試問醫生一針收你幾百蚊，要孭咁大責任，有醫生肯做你生意幫你打針至奇！有醫生斥簽署「保證書」做法不切實際。

事實上，好多都係對流感疫苗嘅謬誤，實情係每100萬名注射疫苗人士中，只有一至兩宗吉巴氏綜合症個案，係一種罕見但嚴重嘅神經系統問題，數字遠低於出現嚴重流感個案。根據美國疾病控制及預防中心嘅評估，喺過去20年，疫苗使超過2,100萬人免於住院治療，可見接種疫苗還是利多於弊。

有醫學界人士指出，和兩個世紀前不一樣的是，近年嘅反疫苗運動不是因為對科學一無所知，而係因為對科學一知半解！從程序上看，疫苗擁有嚴格、跟蹤其安全性和有效性嘅監管程序和臨床試驗，老朽個人不會抗拒，每年一針，但求安心！