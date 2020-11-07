美國長期與歐洲各國的關係是盟友，也是歐盟的主要影響者，雖然表面上歐盟是獨立體，但受美國不少支配，甚至不少評論認為歐盟是美國在歐洲的一隻棋子。特朗普當美國總統近4年，與歐洲關係欠佳，原因不出兩個，一是特氏的性格是要當老大，把要領導歐洲的形態表面化；二是歐洲大國如德、法等不值特氏的所為，感到獨立個體不獲尊重。

歐盟當中以法國總統馬克龍不滿特朗普最為突出。2018年特氏到巴黎參加一戰結束100周年紀念活動，返美後兩天，反馬克龍面的動作就出台，特朗普接連在個人平台發文，批評馬克龍狂妄自大。

不論今次美國大選的結果如何，要變的將會是歐盟對美國的態度，會由尊重逐漸變成凸顯獨立個體自主。美國智庫調查發現，西歐民眾相信特朗普能做出正確決定者不到20%，他處理新冠肺炎疫情的手法糟糕，使歐洲更堅定特氏無能的觀點。

歐洲各國在地域上有他們自己的特點，而歐盟是這區域的共同管理聯盟，各國尊重的話，定必能因應地域文化，發揮促進歐洲各國經貿、外交及軍事的作用；反之，過去在美國的左右下，造成歐洲區內大小國家矛盾增加。歐盟看出這個問題，正設法修補解決。

在軍事調配方面，歐洲主要國家亦是北約成員，在歐洲討論駐軍是順理成章，駐外維持和平的軍力，特別是北非和中東地區，與歐洲距離接近，而過去也是這些地方的殖民宗主國，可以承擔更多安全責任，根本不需要美國從大老遠跑來干預。

支持伊核協議的德、法希望協議延續，但特朗普不但退出協議，更主動制裁伊朗，與歐洲各國意見相左。美國對歐洲的表現令德、法意識到，需要令歐洲成為第3大強權，與美國、中俄並駕齊驅，但不需要相互結盟以免受影響，更令美國對歐洲的影響力消失於無形。