長期以來，市民大眾都飽受公共衞生環境日益惡化的困擾，可是每每向政府部門投訴，不是不得要領，便是只有三分鐘熱度的改善，即使有傳媒為民請命，發揮第四權的監督作用，揭露某些衞生黑點或衞生病灶，可是在公眾輿論的大力韃伐下，那些被揭露的骯髒不潔情況，頂多在一段稍長時間內有些微的改善，當人們批評之聲沉靜後，又故態復萌。人們都在問為甚麼，公眾都在苦苦追尋原因何在。

謎底終於在周前由申訴專員公布對食物環境衞生署外判清潔衞生服務的調查揭開，《東方日報》和東網根據該報告概括為5宗罪，令市民一目了然。

罪一：審標不問責。食環署審核承辦商的標書，竟對過往幾間0分表現的承辦商高抬貴手，照樣准其中標承辦，令審核形同虛設。

罪二：評分制虛設。評審標書雖設評分制，但對於申請者過往服務表現只給予0至3分，而可辨別優劣為7.5分，換句話說永不計到入內，完全不起阻嚇作用。

罪三：扣分制失效。沿用的扣分制只針對僱傭契約及僱傭關係，不包括服務欠佳，故服務不好亦不受罰。

罪四：失責罰款太輕。罰款當成本，無傷大雅。去年共有34份合約，平均每份清潔服務合約價值1.1億元，但全部的失責被罰扣減服務費僅275萬元，平均每份合約只扣區區8萬元，不及合約價值的0.1%。

罪五：巡查懶懶閒。2015至2019年間，食環署服務質素檢定組在周末及假日的巡查，按年只佔18%至28%，而非辦公時間的巡查，則只佔24%至32%，平日則為68%至76%。

5宗罪回答了儘管去年有6.9萬宗市民的投訴，而食環署去年也向合約承辦商發出了1,157次「失責通知書」，也罰了275萬元象徵式、不癢不痛的罰款，但是香港淪落為「臭港」的衞生環境倒退問題並沒有得到解決和改善，令市民大嘆今不如昔！日前又有第15名港人大鼠戊型肝炎中招了。

香港不香，淪為臭港，始於20年前取消了兩個有民意成分的市政局的監察機構，令香港的環境衞生和清潔服務全面倒退，變相無王管。所以，食環署上述5宗罪只是果，不是因，而且因深孽重，積重難返。香港變臭港，老鼠曱甴也瘋狂。

因深之一，政府的非技術勞工崗位全面外判，以合約制、外判制代替長期聘用的僱傭制度，「掃街茂」從此只能在電視舊劇中回味了。

因深之二，香港的環境衞生清潔服務已20年沒有議會制度和議程的恒常和定期監察，部門官員毋須問責，何樂而不為？議員們也無能為力！

因深之三，外判承辦商、管理級人員、相關的現職部門官員、退休官員、從商投標承辦等都在不同角色、不同層面上成為既得利益者，自必戮力維護外判制度。

因深之四，當年中了陳方安生「殺局」奸計的政黨組織及議員們諱疾忌醫，也不願徹底檢討。往者已矣，來者不知，也不深究。惟有悲嘆！