正論：拜登勝選無懸念　收拾爛攤考智慧

美國總統選戰趨於明朗化，民主黨總統候選人拜登在家鄉發表演說，揚言領先特朗普超過400萬張普選票，並邁向取得逾300張選舉人票，將會勝出大選；反觀特朗普只能重複指控選舉舞弊作垂死掙扎。然而，即使拜登順利在明年入主白宮，擺在他面前卻是一個又一個爛攤子，尤其是疫情失控，經濟下行，失業率高企，加上政黨之爭愈演愈烈，美國滑向難以管治的深淵絕非危言聳聽。

特朗普至今仍然拒絕承認落敗，聲言要為國家而戰，永不放棄，又指訴訟才是剛剛開始，警告拜登不要錯誤宣布勝選。惟事實勝於雄辯，儘管仍有6個州未完成點票，但拜登暫時在內華達、亞利桑那、喬治亞及賓夕凡尼亞領先，預料通過270張選舉人票的當選門檻殆無疑問。其團隊亦密鑼緊鼓為政權過渡做好準備，包括擬定內閣人選，與特朗普有如鬥敗的公雞相比，可謂天堂與地獄之別。

事實上，連共和黨黨友也不值特朗普輸打贏要的所為，成功連任的參議院領袖麥康奈爾就不認同特氏暫停點票的要求，認為所有合法選票都應被點算；另一位共和黨參議員湯米亦指無證據顯示有廣泛舞弊情況；至於經常與特朗普唱反調的共和黨元老羅姆尼，更毫不客氣直斥特朗普的「選舉被竊取」言論對美國以至全球的自由皆造成傷害。所謂樹倒猢猻散，特朗普大勢已去，一沉百踩、眾叛親離又何足為奇。

惟外界開始擔心，一旦特朗普堅持不承認落敗，在白宮賴死拒絕交出權力，到了明年1月20日新一任總統履新之時仍無法順利交接，將會引發憲政危機。號稱全球民主燈塔的美國，若白宮出現真空而引發憲政危機，固然是對美式民主的最大諷刺，但即使這一幕沒有在現實中發生，總統權力無縫交接，擺在新任白宮主人面前的挑戰依然空前巨大。

最迫切需要處理非新冠肺炎疫情莫屬。曾揚言華府不會控制疫情的白宮幕僚長梅多斯據報確診新冠肺炎，為「白宮群組」的不光彩醜事再添一筆；而美國目前不僅是全球第一疫國，連日來每日確診人數更突破10萬，昨日更新增14萬病例，令確診人數接近1,000萬，死亡人數升至逾24萬。尤其是大量市民上街投票及聚集，甚至到處示威，俱令疫情進一步失控。拜登表示已準備好抗疫工作，上任後即時推行，惟上任是明年的事，下月又是聖誕節，以特朗普死不認輸的無賴作風，加上在其鼓吹下，不信專家不信科學的民眾絕非少數，特氏會否在餘下任期內採取更加放任的態度，其支持者會否更加不把疫情當一回事，實在無人說得準。

與此同時，美國第三季GDP雖然按季大升逾三成，好過市場預期，但失業問題依然困擾美國人至深。首次申領失業救濟的最新人數為75.1萬，多過市場預期的73.5萬；持續申領人數為728.5萬，高過市場預期的720萬。而長期失業率不斷飆升更將第三季的景氣抵銷，10月的長期失業人口增加到360萬，短短一個月內增加了120萬，其中10月長期失業人口佔總失業人口比率為三成二，逐漸逼近2008年金融海嘯四成半的高峰。可以毫不誇張地說，美國一日無法控制好疫情，經濟一日難以全面復甦，失業問題只會積重難返。即使拜登有三頭六臂，要在短時間內解決這些痼疾又談何容易。

當然，更令拜登頭痛的肯定是政黨對立、社會撕裂，整個國家趨於兩極化。這全拜特朗普煽動民粹所賜，政治劣質化，陰謀論當道，共和民主兩黨爭拗不絕，互相撕咬，不知伊於胡底。經過大選之後，民主黨僅以些微優勢保住眾議院控制權，外界推算民主黨將贏得226席，但議席並不如選前估計有所增加，反而減少。至於參議院的形勢更是一片混亂，喬治亞州兩個議席皆因為得票不過半，要在一月重新投票決勝負。美媒推算，目前共和黨及民主黨在參議院各佔48席，但共和黨很大機會在阿拉斯加州勝出，仍有望繼續控制參議院。

要是這個格局不變，意味現時兩黨相爭的態勢將會延續，政治對立更加激化，加上種族歧視、貧富懸殊等深層次矛盾，拜登推行新政勢必阻力重重。必須指出，特朗普就算敗選，依然得到逾7,000萬選民投票支持，比當年奧巴馬當選的票數還要高。這除了意味美國選民集體墮落，難道不是暴露出民意兩極化令美國難於管治的危機嗎？

有人說，特朗普對美國以至世界歷史的最大意義，是徹底暴露了美國民主制度的虛偽和千瘡百孔，以謊言治國，令權力失去約束，將三權分立等良好傳統徹底摧毀。是的，在滾滾不息的歷史長河裏，沒有一個政權和制度能夠永恒不變，歷久不衰，特朗普不過加速美國衰敗而已。美式民主何去何從，是修正錯誤還是繼續爛下去，一個拜登顯然改變不了甚麼。