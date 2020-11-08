世界視線：共和黨票倉淪陷　特朗普咎由自取

美國總統特朗普的連任機會，似乎愈來愈渺茫。特氏的「死因」有很多，但在失落傳統的「紅色州份」，卻肯定是其中之一。儘管正式結果仍未公布，但特氏在喬治亞州和亞利桑那州，均以些微幅度落後於民主黨的拜登。喬治亞州和亞利桑那州分別擁有16和11張選舉人票，特氏如成功奪得這27張選舉人票，對他的選情應有很大幫助。反過來說，以目前拜登尚餘數張選舉人票，特氏失落任何一州，均會帶來無法承受的損失。無獨有偶，萬一喬州和亞州真的「翻藍」，其結果均可能是特朗普口無遮攔、一味分化的風格所導致。

有分析指，拜登的選票在喬治亞州反超特朗普，是已故黑人眾議員、著名民權領袖劉易斯「發功」的結果。劉易斯在特氏上台之初，曾公開批評特氏並非合法當選，並拒絕出席其就職典禮，特朗普則發推文反唇相譏，批評劉易斯的選區是罪惡溫床。更有甚者，劉易斯今年較早時逝世，包括奧巴馬、小布殊和克林頓在內的三位前總統均出席其葬禮，唯獨特朗普拒絕出席。結果劉易斯選區所在的喬州克萊頓縣，大部分郵寄選票皆投給了拜登。

亞利桑那州的情況也一樣。該州自2000年開始，便一直是共和黨票倉，今次卻很可能被民主黨拿下。原因之一，是特氏跟該州已故資深參議員，曾代表共和黨於08年出戰大選的麥凱恩有關。特氏曾批評麥凱恩在越戰時被俘是「失敗者」，麥凱恩逝世後，白宮僅下半旗兩日便恢復正常升旗，遭受猛烈抨擊。今屆大選共和黨在亞利桑那州失利，除了總統得票落後，麥凱恩的參議員遺缺亦由民主黨人拿下，外界分析，這與麥凱恩的遺孀辛迪公開為拜登背書，有密切關係。

「成也分化，敗也分化」。特朗普之所以能在短時間內迅速崛起，最主要原因是他拋棄傳統政治人物「兩邊討好」的作風，成功招聚一大批「鐵杆粉絲」，但走得太遠，卻變成了無謂地激怒對家的支持者。有人形容今次大選是特朗普敗給「討厭特朗普的人」，就是這個原因。