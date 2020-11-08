神州觀察：虐待動物為賺錢　社會隱憂須正視

一個國家對待動物的態度，就是對待弱者的態度，反映出的更是整體社會文明與法治程度。上海有商家近日被揭將多隻貓狗寵物當作遊戲獎品，置於狹窄抽獎機內，加之差劣通風系統，致使牠們精神委靡，全無活力，令民眾大表擔憂，直斥商家為賺錢，甚麽缺德事都能做得出，如此譁眾取寵的營銷手段明顯有虐待動物之嫌。

說起內地以虐待動物賺錢圖利，可謂屢見不鮮，山東理工大學早前就有大學生將火燒、電擊、活生生剝皮等殘忍手段折磨貓隻過程拍成影片，再透過網絡平台宣傳販賣，十分冷血；山東煙台南山學院更有大學生以牙籤插幼貓四肢虐待，向網絡救助群組的寵物義工勒索錢財，堪稱喪心病狂。事實上，內地網絡早被踢爆充斥着虐待動物賺錢的血腥產業鏈，更不乏捧場客，否則這種事就不會大行其道，而這類畸形社會現象的出現尤其值得反思。

至於其他虐待動物行為，則更加司空見慣，手段亦是一個更比一個殘忍。譬如貴州銅仁市近日有男子將狗隻綁於電單車拖行，沿途民眾如何示意提醒亦不獲理會，所幸最終遭大貨車逼停，惟狗隻周身皮毛已遭擦破流血，奄奄一息；山西太原則有男子以滾水淋潑懷孕流浪貓，不但令4隻小貓胎死腹中，被燙傷母貓亦未能捱過來，兩天後不治而亡，以致釀成一屍5命慘劇；四川廣安有男子因與女友吵架，竟多次持刀捅刺對方所養小狗洩憤，及將過程拍片傳予女友，有網民直言「叫他畜牲都是侮辱動物」。

頻繁的虐待動物暴行亦引發了社會更深層次的擔憂，正如有網民質問，刀捅小狗之人下次會不會向其女友動刀？亦有網民建議用滾水把淋貓之徒「提前槍斃」，以絕後患，言詞雖顯偏激，卻也道出了不少民眾的心聲。

早有專業研究或事實證明，該類惡行通常又與家暴、虐童乃至成為反社會人格障礙患者、殺人犯息息相關；美國的FBI就曾警告稱，虐待動物的人屬高危群組；亦有國外動保協會指出，該類人士傷害他人乃至犯下爆竊、搶劫或縱火等罪行的機率都較一般人高出數倍，不可不防。

既然要防，就應先從動物保護做起，譬如制訂完善動物保護法，針對虐待動物行徑作出嚴格懲罰措施，以達震懾之效。道理同樣適用於沒完沒了的虐童問題上，因為內地至今仍無制訂專門虐待兒童罪，以致從兒童保護到罪行懲罰方面皆嚴重欠缺，行為隱蔽之餘，虐童手段更令人髮指，日前廣東惠州爆出有獸父長期將幼子當作「人肉煙灰缸」，雙臂或需截肢，叫人心痛不已，莫非此人也有虐待動物前科？