功夫茶：上法庭無限甩轆　律政司極度垃圾

喺香港地，講起律政司，大家第一時間會諗起咩字？「衰」字、「差」字？甚至有人會係單一個「挑」字，總之唔會係個「好」字啦！有啲唔好老脾索性講「三字經」媽叉佢哋，日前又有人贈律政司兩個字加個助語詞喇。

民望長期「墊司底」嘅律政司司長鄭若驊，去信法院提出介入前議員外號「慢必」嘅陳志全私人檢控議員郭偉強普通襲擊一案，表示唔會提證供起訴，但係封信竟然寫錯聆訊日期年份，2020年寫做2019年，畀陳志全喺社交網站大鬧「律政司垃×圾」。

呢個世界做嘢衰到畀人叫垃圾，並唔係最差，慘得過連人哋口中嘅垃圾，都有資格大大聲聲叫你做垃圾。陳志全之前在議會無建樹，專搞破壞，開會被逐早收工當閒事，喺不少人眼中早就應該踢出立法會。依家呢種人兜口兜面鬧律政司垃圾，最慘係人哋篤正你死穴，想駁都冇得駁，惟有硬食。律政司就事件「認衰耍冧」道歉，話日期出錯係手民之誤，唔影響法律效力，會盡快將更正嘅信件交予相關人士。

手民之誤，咁不如話手痕之誤，鄭若驊每月幾十萬人工，手下都薪高糧準，做嘢咁嘅水平，小學雞都不如，連食花生睇戲嘅網民都質疑，法律文件咁嚴謹講求準確，呢封信喺法理上可能視為無效，變成提出司法覆核嘅理據，會唔會有人想暗度陳倉，專登犯錯幫陳志全手，等佢可以法律挑戰律政司介入？

律政司檢控甩漏，畀對方有機可乘，例子多籮籮，連被告個名都寫得錯。本來雙方應該勢不兩立，但依家好多被告會真心多謝控方，多謝佢哋做錯嘢變相放生自己，尤其係反修例案件，拉萬幾人淨係檢控2,000多人，不但進度緩慢，而且頻頻犯錯，最近連法官都忍唔住口，鬧到律政司代表頭耷耷。社工呂智恆涉嫌去年11月阻礙食環署職員清理粉嶺站外連儂牆，被票控一項阻礙公職人員執行公務罪，上月尾案件喺粉嶺法院開審，裁判官陳炳宙發現控罪書有誤，感嘆自己處理4宗該類案件中，檢控都錯漏百出，出錯率達100%。講起呢單案，又係犯低級錯誤，控罪中列明犯案時間只係限於一分鐘，咁如果遲一秒係咪同控罪無關，唔計數先？控方又係認錯了事，死死氣修改控罪細節。

手下做錯嘢，做上司理應出嚟道歉，但鄭若驊慣咗龜縮，又點會行出嚟受靶？最大嗰個做壞榜樣，律政司愈做愈差，唔少人員唔滿意鄭而唔撈，又或者拒絕加入陪葬，就係咁惡性循環，人才流失，剩低嘅係唔係垃圾，大家心中有數。政府提倡「源頭減廢」，律政司掃垃圾，咁大件鄭若驊點可以留低？