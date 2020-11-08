美國的新冠肺炎疫情在特朗普政府的縱容下，確診人數屢創新高。每天超過10萬人，相對中國內地，這麼多個月積下來還只是8萬多人，相差巨大，由此而產生的經濟社會成本也差天共地。

美國經濟在三季度稍為恢復，疫情惡化，若不再封城鎖市，病患和死亡者只會進一步增加，流感季節會全面失控。經濟依然會受挫。不抑制疫情而妄求經濟復甦，早晚失敗。

歐洲的情況近似美國，嚴重程度不如。歐洲各國在疫情第二波便急起抑制，重行封國鎖城。政府把緊急措施強制進行。例如英國的利物浦亦倣效中國內地全檢測，且會反覆進行。歐美的情況，與中國內地，和東亞、東南亞各國的形勢大相逕庭。差別導致經濟表現的巨大落差，東亞與東南亞以中國內地為中心，更進一步鞏固世界工廠的地位，且進而變成世界主要的消費市場，推動世界經濟發展。這樣的發展，已不只是經濟層面的差別，更在制度上證明東方優勝歐美代表的西方。

大疫之前，「先進」的歐美束手無策，屢屢犯錯，比不上老大而正復興的中國，及其周邊各國。它們均曾被歐美視作野蠻落後，好讓借炮艦來任意魚肉。歷史的轉變正在今朝。

尤有甚者，歐洲陷於與伊斯蘭教的糾纏，美國卻在特朗普的總統任期和今次的總統大選裏，把美國的民主制度的醜陋和弱點全然暴露。美國的政治，既是鬧劇，也是把歷史現實全然揭露的歷史劇。

一是美國種族主義從立國以來未有改變。二是美國人的政治文化與道德水平並不高，未必被他們看不起的發展中國家人民為高。三是選舉的過程還有眾多的合法非法的干擾，美國政治並沒有表現出對外宣傳的守法精神。而四是特朗普不認輸的做法，與發展中國家一些領導人的態度，作風相類，全不像以往貼金宣傳的美國民主文化。最關鍵的是美國的民主和法治體制有否力量抑制特朗普，不會使總統選舉變成重大政治危機、憲法危機，更不會演變成特朗普兒子在網上號召的「全面戰爭」？

當德國外長出來批評特朗普的作為，顯然美國的民主已失去歐洲的認可，但在全世界卻是全然的破產。即使危機可以避免，美國的形象一落千丈，難以回復！

新冠肺炎疫情、美國總統大選，正在開啟世界格局的新一幕。歐美與亞洲（印度除外）是下落與上升的對比。美國宣傳了近百年的民主自由人權法治開始再騙不到世界和本國的人民了。這是一個新時代的開始！