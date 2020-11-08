特朗普一上台，推行國內外政策，就是一副流氓、無賴、奸狡、霸蠻的嘴臉。這樣的政客能夠「民選」上台，只能說明美國行之二百餘年的民主制度發生質變惡變，走向反面，被劣質政客操弄。

說明民主的必生之物——民粹主義當道，通過選舉從內部和外部不斷摧毀民主制度，其過程和手法大致如下，一是製造仇恨，把政敵打造成「人民公敵」、「叛國者」。二是打壓控制新聞媒體，凡事極端化。三是限制民主政體下原本約束政權的各種機構和人員的活動範圍，包括政黨、議會與法官。四是削弱安全部門、情報機構的獨立性，為我服務，為擴大自己手中的政治權力或行政機構的自由、裁量權。五是製造政治危機，把自己手中奪來的非分之權合理化、常態化。如此這般，「民主防火牆」加諸於民選領袖的種種約束就被步步摧毀。這種對民主制度強力破壞的內生力量已在老美野蠻瘋長多年，而大凡這種破壞和野蠻生長力量的代表人物，通常都是流氓、無賴、奸狡、霸蠻之人，此乃他們的力量所在。

民粹主義是民主選舉內生之產物，它的作用就是把民主選舉制度推向反面。民主制度賦予了選民選舉權力，然而這個制度並不能要求和約束選民們怎麼選、選甚麼、為何而選。到頭來選民才是選舉制度的主人。選民們在選舉遊戲中有無限的決定一切不受約束的權力，形成民粹主義的氣燄。而選民們生活在「民主社會」裏遇到的問題，所處的環境極其複雜、嚴酷、流動多變，被選舉人也即那些大大小小的政客們更是花樣百出，慣以蒙騙、煽動為能事，抓住社會議題，利用各種矛盾和訴求操弄民眾情緒，爆起狂熱民粹，獲勝選舉，上台執政。

此乃民選政治的必然造就，也是破壞民主的必然造就。民選政治本身不可能不要民粹、消除民粹，民粹一開始就是潛伏在民主制度的癌變細胞，而且是手術切除之後還會再生的毒瘤，它在這些年的美國早已全身擴散。今日大選特氏若敗，也不過是暫時切掉一顆毒瘤，新的毒瘤跟着長出。