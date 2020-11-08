為人浮誇，滿嘴謊言，這是特朗普最大特色。有美國媒體統計過，他擔任總統三年多來說謊超過20,000次，即平均每天說謊20次，絕對可以列入健力士世界紀錄大全。特氏最新謊言是，若只計算合法選票他已輕鬆勝出。這和他日前偷步宣布勝選一樣，分明是睜眼說瞎話。難怪此言一出，多間美國主要媒體即時中斷記者會直播，有的媒體則加上警告字句「沒有任何證據證明特朗普遭到欺詐」。堂堂總統自取其辱，情何以堪！

最匪夷所思的是，這位滿嘴謊言的政客還能獲得近7,000萬張普選票，可見美式民主何其荒誕，美國選民何其反智。常說臭罌出臭草，也只有美國這種畸形反智社會，才能容忍這種誠信破產的總統。特朗普不僅個人瘋狂，而且將整個美國推向瘋狂。俄勒岡州日前投票通過一項法案，在190萬名投票人中，59％贊成將白粉及冰毒等毒品合法化，當中竟然包括護士協會及醫師學會。毒品政策聯盟負責人更稱之為「里程碑式的勝利」，問你服不服？

還有更荒謬的事，白宮前首席策略師班農日前在影片分享網站宣稱，要以中世紀刑罰對付過敏與感染疾病中心主管福奇、聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷，將兩人斬首並將頭顱插在矛尖上，放在白宮兩個角落以示警告。這豈止是煽動暴力，根本就是鼓吹恐怖主義。一個以自由民主人權自詡的國家，道德淪落到如此地步，難道不是莫大諷刺？

有因必有果，美國社會道德淪落，導致國運衰落，而國運衰落又進一步導致道德淪落，兩者互為因果，形成惡性循環。毫無疑問，特朗普正是所有這一切的始作俑者。許多人將扭轉美國國運的希望寄託在白宮新主人身上，恐怕只是一廂情願。美國問題千頭萬緒，根深柢固，全身都是病灶，任何人都無能為力。別的不說，單是大選過後的社會撕裂和連串訴訟，就夠熱鬧了。