最近本地新冠肺炎疫情爆出大嶼山酒店度假群組，反映香港人實在很想、非常想去旅行，奈何幾時恢復通關亦是遙不可及，所以住住酒店，坐坐飛機，或者行山去補償。高官說到本月底會有香港新加坡旅遊氣泡，大家都是半信半疑，而且實際運作詳情又未知，可能極度繁複，成本高，包括測試費用及飛機票，又未必安全。

大家都在問，究竟何時可以去外地旅行？首先看歐美，美國近日又爆出單日逾12萬宗確診的新高，英國亦要封城一個月來抗疫，其他歐洲美洲有哪一個國家脫離疫情困擾？澳洲亦是採取非常嚴格的檢疫和隔離，相信一年半載西方都是如臨大敵，前往旅行度假休提。就算亞洲各國，日本仍然未回復免簽，所謂解禁只是方便商務客，台灣依然要14天隔離。這些地方恐怕一年內也是看相簿回味，望梅止渴。至於近在咫尺的內地，港康碼推出無期，最近有風聲指港人北上不用隔離，立即引起同胞強烈反應，嚇得特首林鄭月娥要即時解畫，說不會因為港人需求而忽略內地人民健康，既然特首都低聲下氣，不敢妄動，港康碼還是給點耐性等等。

一江之隔的澳門最坦白，當地經濟財政司司長李偉農表示，若果新型冠狀病毒疫情受控，希望有條件於明年第二或第三季恢復港澳往來。其實澳門恢復通關，上月訪澳旅客僅有60.3萬人次，未符合預期，正如李偉農所說，澳門經濟與香港的往來唇齒相依，通關可令澳門賭博收入回升，但為了抗疫，依然要等多最少半年，甚至9個月，才可以讓港人通行。這個官方說法，反映了真實狀況，戳破了香港市民很多不必要的幻想與期待，人家講到明，最快明年第二季才通關，這是建基於香港近日的疫情狀況，每日個位數字，若果本港疫情再擴大，明年第三季……相信第四季都難以通關吧！