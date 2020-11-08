本來以為美國總統選舉一切照原來安排，11月3日投票，翌日應該有結果，豈料到本文執筆的周五，選舉結果仍懸而未決，誰勝誰敗難料，看來要經過多場冗長的法律訴訟才會得出結果。內地官方態度謹慎，避免在特朗普和拜登之間表態，大概一方面是不想發放偏袒任何一方的信號，另方面也努力避免給人中國有意插手的印象，外交部來來去去都是一句，希望無論誰人當選都與中方雙向而行，改善中美關係。這個說法，在美國兩黨都利用敲打中國（China bashing）作為吸引選票手段的時代，只能是表達良好願望，沒有幾多實質意義，最多是告訴美國人誰當總統與中國無關。視中國為敵已是近年美國政壇兩黨共識，無論誰當總統都不會改變大方向的美中關係。當然實際上，特朗普當總統會繼續大張旗鼓，在國際間用盡修辭攻擊中國大概不可能逆轉，拜登或許會在言詞上稍加收斂，但不可能放棄美國已取得利益，也依然會鍥而不捨，希望得到更多好處。

內地網民則另有解讀，他們認為中國根基穩固，不怕特氏處處針對，反而他不按理出牌，到處點火樹敵會削弱美國在世界的地位和影響力，因此對中國發展有利。所以內地網民給他取名「川建國」作為嘲諷。

香港的黃營一面倒捧特氏，認為他對北京態度嚴厲，覺得拜登對中國不夠強硬，他們的取態是誰與北京為敵便擁護誰。可惜現時投票結果是拜登後來領先，事與願違，令他們非常失望。加上黃營金主肥佬黎集團被外媒揭發出錢做假報告抹黑拜登，也令他們不知所措。如拜登當選，看來黃營要另做文章，硬着頭皮當變色龍。至於藍營，似乎很喜歡拿美國大選兩黨互揭的瘡疤來做文章，指美國選舉也有弄虛作假，他們輸了也會用盡手段去改寫結果，並不都是循規蹈矩，用以證明美國選舉也有黑暗面。不過這些指摘和幸災樂禍有時會過了分寸，美國選舉制度不完善有黑暗面，並不表示全民投票的選舉制度不可取，藍營中人明年一樣要號召支持者投票，為建制派護航。

傳統自由派眼看美國政客把他們一向推崇的民主選舉制度弄得一團糟，會私下感覺不快。特氏的政策和表現，其實是顛覆性的，他商人出身，政壇關係不深，憑個人直覺加上政壇上一群極右保守派，來釐定對內對外政策。他隨便口出狂言，在新冠肺炎疫症上自以為是，不顧專家忠告，不理科學，卻竟依舊爭取到基本擁躉，吸引到四成多選民支持。他的最大貢獻，是讓世人清楚認識美國人的真正心態，暴露出美國人中，視野狹隘缺乏理性，並非可以忽略的少數。