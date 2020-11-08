鄉愿，德之賊也。意謂外貌忠厚老實，討人喜歡，實際上卻不能區分善惡是非的人，這種人似德非德，又容易亂德，孔子最是深惡痛絕。觀乎今日香港，到處充斥德之賊，尤以教育界為甚。中大校長段崇智近日再遭4個警察協會發公開信，質疑其未有就去年黑暴期間對警方作出無理指控而道歉，加深社會對警方的誤解，甚至引發之後的「中大2號橋事件」，要求他交代，正是鄉愿典型。

中大在去年反修例黑暴一役扮演甚麼角色，全港市民有目共睹，不僅成為黑暴兵工廠、汽油彈製造場，更有中大女生「老屈」遭警方暴力對待及威脅性侵，段校長不加查證，突然血往上湧為中大女生發公開信，聲稱「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」，令子虛烏有的「新屋嶺性侵謊言」如野火蔓延，學生亦因為得到校長背書，反中亂港辱警更有恃無恐。

如今好了，一名地盤工人在社交平台散布有示威者在新屋嶺遭性侵甚至殺害等不實訊息，呼籲「全民包圍救出義士」，遭法庭裁定一項煽惑他人參與非法集結罪成，直接戳破新屋嶺乃不折不扣的謊言。作為一個有聲譽、有地位、知書識禮大學校長，實在好應該為自己「見風轉舵」誤撐學生、向社會發出不良訊息負責，有錯必改向警方致歉。偏偏事與願違，段校長無視警察協會先後兩次向他發公開信，一直龜縮潛水，默不作聲。不能以身作則，還要死撐到底，兼且心胸狹窄，試問如何育人？

香港去年之所以亂成一窩粥，謊言之所以如病毒擴散，除了別有用心的黑手在背後策劃煽動，部分市民愚昧無知，也多得社會上一班有識之士不分青紅皂白，顛倒是非，助紂為虐。最近公布的全球大學聲譽排名，港大首次跌出50名，中大更跌出100大以外。看一堆教育界德之賊誤人子弟，當知排名暴跌豈是無因！