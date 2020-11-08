美國總統特朗普競選連任，大抵已篤定失敗，但他不依不饒，藉口說選舉出現舞弊，便不停要求法庭介入，作死纏爛打狀。

偌大的美國，選舉不可能沒有舞弊，但舞弊的規模只會是小，不會是大，沒可能影響到最終的選舉結果，再糾纏下去亦是徒勞，反倒把特朗普在國民心目中僅餘的正面形象也燃燒殆盡，實屬不智。試圖憑興訟以求一線生機，就只有特朗普和前紐約市長朱利安尼這樣的笨蛋頭腦才會想得出來，結果只會是空勞費力。

為甚麼不可能出現大規模的舞弊活動？因為美國畢竟是個成熟的民主國家，媒體發達，全國不知有多少記者緊盯着整場選舉，他們都有如貓一般的觸覺，巴不得任何一方能出現大規模舞弊，一旦給逮到了，報道出來，執筆的記者就可以在新聞界中名留青史，甚麼普立茲獎便是唾手可得了。

況且民主、共和兩黨，任何一方都不是吃蒜的，在今次選舉，共和黨單是派出的律師團隊便有8,000多人，你道他們在全美會安插多少個監察員？這樣的陣勢之下，任何具規模的「造假工程」，恐怕都難逃法眼吧。

至於小規模的舞弊活動，就如空氣中的病菌一樣，幾乎是無可避免，法庭不可能因為些許小事而喊停點票。香港的選舉監察可能比美國更嚴謹，但舞弊還是少不了。筆者一輩子只參加過一次政治選舉，就是競逐油尖旺區的區議員席位。即使是這等蚊型選舉，當年一樣有人「出千」，對面陣營就有支持者假裝成我的義工，領着老人家去投票，到票站門口時，突然叫支持我的長者改投另一編號的候選人，部分年長選民不知就裏，可能就照做了。

小至香港的區議會選舉，零星舞弊尚且不能免，何況是美國，共和黨人值得為此而大吵大鬧嗎？