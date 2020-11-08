美國民主黨總統候選人拜登在關鍵搖擺州喬治亞州及賓州反超前，只要再奪下其中一州，當選在望。美媒引述知情人士透露，美國特勤局增派一隊特工前往特拉華州威爾明頓保護拜登及其家屬，為拜登可能勝選作準備。

特朗普日前在白宮召開記者會，繼續指控「有人偷走選舉」，揚言只計算合法選票已輕鬆勝出。之不過，何謂「合法選票」，何謂「非法選票」，是否佢老人家說了算？特朗普屆時若堅持「留守白宮」，恐怕最後要由最高法院裁定。不過，大家若然透過新聞片段，可以見到佢已無最初點票時嘅氣燄，其神情明顯比前沮喪！而事實是美國三大電視台以散播失實言論為由，罕有中斷記者會直播。

美國的一場「民主選舉」，從「點票危機」已令人深感「美式民主」原來不過是無賴和暴力嘅鬧劇，一如本報「正論」上周四標題所下判語：「美式民主亂象多 誰主白宮皆難挽」。空前激烈嘅大選即使已落幕，然而美國社會嘅左右對立及種族矛盾必有增無減。據悉，美國警察都勸告市民選舉期間咪出街，多留家中；而積極嘅市民更去搶購槍械，市面上乜槍都被搶購一空。看來，選舉塵埃落定更不宜出街。

警方前幾晚喺賓州費城拘捕兩名持槍男子，懷疑佢哋企圖闖入點票中心施襲；亞利桑那州首府鳳凰城連續兩日有特朗普支持者集會，部分人持手槍及步槍出入，並高呼「停止偷走選舉」標語。一場美式民主選舉，依老朽看亦不過係選出較熟悉嘅魔鬼而已！依家搞到無論邊個贏，哪個輸都會爭持不下，撕裂、暴亂甚至內戰亦有一觸即發嘅架勢，美式民主是否真係值得歌頌嘅「普世價值」，看來有必要重新思考！有人戲謔：到明年1月20日新一屆政府就職之日，如果無新舊交接，無總統登基，「令美國再偉大」豈非變成「令美國絕對空虛」？