美國大選搞得熱烘烘，世界注意力集中在誰是白宮主人，俄羅斯趁機出手，不是影響或左右美國大選，而是向歐洲各國釋出軍事善意，普京提出在《中程導彈條約》終止後，如何減緩歐洲緊張局勢的建議，當中提及俄羅斯與北約可以互派軍控專家，檢視雙方中短程彈道導彈發射系統，以確保系統不能用於安裝進攻性核彈頭，可以說是俄羅斯把武器公開給北約的第一步。

誘取歐洲國家歡心的提議，更包括俄羅斯可以邀請北約專家前往該國西部加里寧格勒基地考察，該處是戰略導彈基地，射程範圍覆蓋歐洲所有主要都市區域。因此這處成為俄羅斯插入北約心臟地帶的軍事部署地點，了解該處的導彈部署，對歐洲國家來說是難逢機會，更能知己知彼。俄羅斯在美國大選前拋出這個大誘惑，目的並不在於影響美國大選，而是離間歐盟與美國的關係，美俄限核條約暫未能自動延續，普京當然找歐盟大哥德法兩國開啟對話空間，有機會增加軍事合作，就能削弱美歐聯盟力量。

對於俄羅斯將「軍事肥肉」擺在眼前，德國仍表現謹慎，主因德國並不是歐洲戰略核心，只是歐盟經濟巨輪，所以在軍事發展和合作方面並不太着意，對普京提議只回應需要與歐洲盟友商討才決定。

俄羅斯軍事合作提議，引發了法國食指大動，加上美國在利比亞問題上對土耳其過分縱容，惹來法國不滿，但馬克龍仍是不高調，只隱晦應對俄國建議。不過，這兩年來法俄間的交往，已奠定兩國間軍事合作基礎。今年2月在慕尼黑安全會議期間，馬克龍公開提出與俄羅斯展開歐盟級軍控對話。

俄羅斯再向法國打強心針，讓法國為核心建立新的歐洲自主安全戰略，馬克龍繞過美國，直接與威脅整個歐洲的俄羅斯開啟戰略對話，突出歐盟並不是美國棋子外，更有望締造以法國為首的新歐洲軍事獨立體。