本屆美國大選，可謂峰迴路轉，拜上普落已成定局，但特朗普貫徹不按常理出牌，以選舉舞弊為由作最後掙扎，製造憲政危機。作為一個局外人，筆者會說希望特氏當選。美國總統代表美國利益，現時美國兩黨對抑壓中國崛起已成共識，所以不管誰人上台，對華政策相信也不會友善。

雖然特氏在過去幾年興風作浪，為中國製造不少麻煩。特別在新冠疫情下，世人已逐漸看清資本主義自由市場的根本缺失，與中國特色社會主義制度的韌性，形成鮮明對比。歷史巨輪不能阻擋只有加速，而特氏是歷史發展的加速者。他在國際政治上的作風一直消耗美國根基，而對中國施加的壓力，亦加速中國改革和進步，提早經歷世界百年未有之大變局。怪不得內地網民給特氏起了一個花名：川建國，意謂他是深潛美國的臥底。不久將來，當東方升起太陽，世界就不需要美式燈塔。

首先，特氏的倒行逆施增強中國人的自信，即道路自信、制度自信和理論自信。正所謂沒有比較就沒有傷害，新冠疫情下，特氏提倡不用戴口罩，注射消毒藥水治病，由奇談怪論到疏於抗疫工作，救市不救人，一味甩鍋中國，導致千萬人確診，24萬人死亡。對比中國在短短兩、三月內成功控制疫情，全國確診人數只有9萬，在強大國家動員體制下，患者獲得免費治療，先救人再救市，下半年經濟更出現強勁反彈。這令國民對政府滿意度，乃至各方面信心，都達致新高，哈佛大學長期研究報告指出，中國國民對中央政府的滿意程度高達93%。

其二是令中國在自主創新道路下定決心。全球化比較優勢理論本來在內地很有市場，相信做好自己最大優勢產業即可，其他部分可以靠國際合作完成，省心、省力又省成本。但經歷美國打壓中興、華為，特別是孟晚舟事件，被特氏的手段逼一逼，中國上下都非常清醒，國家免受制於人，自主創新必須全面完整，由基礎科學、設計、生產技術和相關設備，每個環節都要牢牢掌握在自己手裏，才不會被人卡脖子。現在內地科研創新氣氛熱火朝天，權威的2020自然指數榜單，中國科學院得到綜合研究實力榜第一位，在國家排名中，中國排第二，僅次於美國，而且差距正快速收窄。在產業上，國內自主品牌加速了供給側的改革力量，提升產品質量，國人接受程度愈來愈高，不但手機、家電和日用品，甚至汽車，漸漸對外國大品牌形成反守為攻的局面。

在香港和台灣問題上，美國高度介入為反華和分裂勢力撐腰，製造事端以牽制中國，但用力太猛，無意中引蛇出洞，令一些過去隱藏暴露於人前，令中央下定決心為香港訂立國安法以及解決深層次問題，為撥亂反正開啟機遇。向特氏說再見，下一任總統拜登是手段更熟練的政治老手，特別在團結盟友圍堵中國，會是更大新挑戰。當今中美就如毛澤東所言：「時間要打多久，我想我們不要決定，過去是由杜魯門，以後是由艾森豪，或者美國將來的甚麼甚麼總統，由他們去決定！就是說，他們要打多久，就打多久，一直打到完全勝利！」