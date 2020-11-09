正論：大選結果終落定　老人政治暮氣沉

經過連日吵吵鬧鬧，美國大選總算塵埃落定，拜登宣布勝選並發表勝利演說，呼籲國民團結，重申首要工作是抗疫，同時要令美國再次獲得世界尊重。顯而易見，拜登與特朗普是截然相反的政治人物，外界預料他重回多邊協商的大國外交路線，特氏「退群」他則「重新入群」，中美關係有望緩和。

拜登入主白宮，除了是「撐特朗普」和「反特朗普」的一次民意總表態外，更見風水輪流轉，過去美國恥笑蘇聯和中國是老人政治，現在老人政治卻恰恰是美國自己的寫照。別說拜登已屆古稀之年，是美國最老的總統，美國國會的平均年齡同樣創下歷史新高，共和黨領袖麥康奈爾今年78歲，民主黨領袖佩洛西更達80歲，既反映美國的政治資源仍由老人把持，講求論資排輩，資格夠老、人脈夠廣方可獲得最多政治捐獻玩選舉遊戲，後生一輩難以企及；更反映美國政壇人才凋零，青黃不接。反觀歐洲既有3、40歲的人出任總統，德國的默克爾亦不過60多歲；而中國國家領導人同樣是60多歲，且官場有「七上八下」的不成文規則，相對美國政壇淪為「老人俱樂部」，更能保持活力。

須知道，老人病痛多，記憶力和認知能力也會衰退，過去拜登出席造勢集會，便曾發生將妻子錯認為妹妹的蝦碌事，亦經常前言不對後語，成為其備受攻擊的弱點。外界之所以對副手賀錦麗寄以厚望，正因為年邁的拜登在任內健康惡化而無法履職的風險比歷任總統都要大，副總統將不同於過往沒有實權的「備位元首」，將會分擔更多實務，地位更形重要。外界普遍認為，擔任拜登副手的人，才是美國下屆政府的代表人物和真命天子，賀錦麗繼成為美國史上首位女副總統後，有很大機會「坐正」成為美國史上首位女總統，而且是帶有非裔和亞裔血統的女總統，歷史意義非凡。

姑勿論如何，拜登勝選的喜悅不能維持多久，擺在他面前的爛攤子多的是。正如他所說，首要任務是控制疫情，消息指他將會成立應對新冠肺炎的專責小組，未來幾天就會開會，一待上任即推出抗疫措施和經濟援助。另外，美媒指拜登計劃上任後迅速簽署多項行政命令，扭轉特朗普時期的劣政，包括讓美國重新加入應對氣候變化的《巴黎協定》，並改變退出世衞的決定，與盟友修補關係，顯見其外交着重談判、協商、結盟，外界甚至形容為奧巴馬政策復辟。

一葉知秋，美國遏華大方針縱然不變，但手段將會變得較為柔軟和有彈性，傾向透過機制仲裁和協商。特朗普下令出口到美國的香港製造產品要標示為「中國製造」，取消香港的優惠待遇等，本港商界估計有可能出現轉機，惟制裁中港官員的《香港人權與民主法案》和《香港自治法案》已獲參眾兩院通過，米已成炊，收回成命幾近不可能。總的來說，未來的中美以至港美關係時好時壞，時晴時雨，但「神經刀」不按情理出牌將不復見。

正因為拜登和特朗普的作風迥然不同，甚至完全相反，令香港一眾洋奴漢奸惶惶不可終日，擔心隨時淪為棄卒。尤其是壹傳媒黎智英，一直以來卯足勁為特朗普鼓與呼，透過旗下傳媒和喉舌日日唱好特朗普的選情，甚至為了替洋主子打擊對手，甘願充當爛頭蟀，捲入造假抹黑拜登的醜聞。眾所周知，美媒踢爆《蘋果日報》疑委託當地人士撰寫虛假情報文件，抹黑拜登兒子在中國做生意一事，藉此打擊拜登選情。黎智英及《蘋果日報》先是一疊聲否認，直到紙包不住火，其有共和黨背景的洋助手Mark Simon才不得不承認涉事，其造假資金也是來自黎智英的私人公司，堪稱臭不可聞。

千算萬算，漢奸走狗就是算不到自己竟會押錯寶，洋主子竟會在大選敗下陣來。不難想像，黎智英之流連日坐立不安，擔心遭拜登政府清算。事實上，外部勢力干預美國選舉向來是美國大忌，美國人決不容忍，不管是共和黨抑或民主黨執政，必會誅之而後快。黎智英誠信破產，現在才見風轉舵，改口稱讚拜登處事方式獲不少人認同，不僅已經太遲，更凸顯其奴顏婢膝、不知羞恥的本性，令人更加鄙視。有人形容他是一隻折斷脊樑骨的「瘌痢狗」，可謂貼切不過。一隻兩面不討好的瘌痢狗，被趕絕就是其最後下場。

說穿了，國與國之間只講求利益，美國尤其如此，為了利益固然可以動輒搞制裁，同樣地，為了利益亦可以迅速變臉謀合作；而過橋抽板、將失去利用價值的棋子無情拋棄，更是美國的慣常伎倆，黎智英之流會有例外嗎？

總而言之，沒有一個主權完整的國家，會容許漢奸走狗公然勾結外力分裂國家、危害國家安全。如果說，當局過去怯於外部勢力而投鼠忌器，那麼，現在趁美國政權交接一片混亂，正是將反中亂港集團連根拔起，徹底扭轉「反中亂港過到骨、愛國愛港就死得」的時候了。